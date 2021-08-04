Фитнес-трекеры, которые надели на шеи павианам, имеют встроенный GPS-навигатор, который позволяет эффективно отслеживать движение животных в одиночку и группами. Кроме того, в ошейник встроенный акселерометр, а это дает возможность измерять количество шагов и скорость движения. Результаты исследования позволяют оценить социальное взаимодействие в группе павианов Анубис.

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Групповое движение павианов

Ученые тщательно следили за группой павианов Анубис, которые жили на территории Исследовательского центра Мпала, Кения. Своеобразные фитнес-трекеры на шее обезьян показали, как павианы движутся в группе.

Это важно потому, что существуют разные особи животных. У кого-то длинные лапы, а у кого-то короче; одни животные имеют много сил и могут передвигаться быстро, а другие несут на спинах детей и поэтому не могут передвигаться с высокой скоростью. Ученые с интересом наблюдали, как павианы находят консенсус.

Оказалось, что большие и сильные животные делали длиннее шаги, поэтому им нужно было сделать меньшее количество шагов, чтобы дойти до определенной цели.

В то же время у маленьких молодых павианов все происходило наоборот: им приходилось делать большее количество меньших шагов, чтобы достичь цели. Поэтому они тратили больше энергии.

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Что узнали ученые

Исследователи отметили, что все члены отряда пошли на определенный компромисс:

Сильные животные уменьшили длину шага и скорость движения.

Молодые павианы пытались шагать быстрее, чтобы не отставать от сильных животных, которые и так стали ходить медленнее.

И размер этих поведенческих корректировок не был равносторонним. Мелкие павианы увеличили частоту шагов больше, чем сильные животные уменьшили частоту шагов,

– отмечается в исследовании.

Ученые добавляют, что подобная тенденция наблюдается у птиц. Поэтому они предполагают, что такая поведенческая закономерность присуща многим животным, которые живут группами.