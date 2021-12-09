Свидетельствуют об обмене технологиями: ученые исследовали доспехи, которым более 2 тысяч лет

Вместе с повышением социализации человечества возникла необходимость и в лучшей защите, ведь войны становились более масштабными и частыми. Исследование таких доспехов – важный шаг к пониманию прошлого человечества.

Редкие чешуйчатые доспехи обнаружили еще в 2013 году недалеко от современного города Турфан, северо-западный Китай. Защитные доспехи прекрасно сохранились благодаря очень сухому климату в регионе. Теперь ученые провели точную датировку находки и обнаружили, что доспехам около 2 700 лет. А еще они говорят об обмене технологиями.

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Доспехи в могиле воина / Фото Quaternary International

Подробнее о редкой находке

Редкие чешуйчатые кожаные доспехи первоначально состояли из 5 444 небольших защитных чешуй и 140 больших чешуй, которые были нашиты в горизонтальном порядке на специальную подложку. Такой "бронежилет" почти не ограничивал движения, весил немного (до 5 килограммов) и защищал бойцу грудь, бока, живот, частично бедра и нижнюю часть спины. Доспех можно было самостоятельно быстро надеть, что делало его незаменимым для всадников.

Обнаруженный чешуйчатый доспех / Фото Quaternary International

Самое интересное, что идентичные чешуйчатые доспехи в то же время, примерно в 786 – 543 годы до нашей эры, существовали также на территории Новоассирийской империи. Поэтому ученые сделали предположение, что они там и были изготовлены, что свидетельствует о торговых связях между Китаем и территорией Месопотамии. И все же археологи не уверены, как именно кожаная чешуйчатая броня попала в Китай: