Исследование, опубликованное изданием New Scientist, показало, что удобство для сотрудников и производительность работы в метаверсе сильно преувеличиваются. В работе "Оценивая эффекты работы в VR в течение одной недели" рассматриваются эффекты длительного воздействия работы работников в виртуальной среде, и они не утешительны.

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Участниками эксперимента стали университетские сотрудники и исследователи, а результаты тестов оказались неожиданными для многих.

Как проходил эксперимент

Участников попросили использовать в виртуальной рабочей среде сервис "Удаленный рабочий стол" Chrome (Chrome Remote Desktop). Пользователи применяли VR-гарнитуры Oculus Quest 2 (Meta) и могли использовать физические клавиатуры Logitech K830 с интегрированными тачпадами. Практически в виртуальной действительности имитировалась работа с обыденным компьютером.

Еще до начала работы многие участники эксперимента отметили влияние так называемой "тренажерной болезни", возникающей у многих при работе с компьютерными симуляторами и "удобство использования ниже среднего". Двое испытуемых были вынуждены покинуть проект в тот же день из-за тошноты, мигрень и тревоги.

Рабочий день в виртуальной среде

Оставшиеся работали по восемь часов в день с 45-минутными перерывами на отдых и обед. Каждый оценивал опыт работы в обычной и виртуальной средах и многие отметили, что нагрузка в среднем увеличилась на 35%.

На 42% в среднем вырос уровень фрустрации, а тревожность – на 19%. В общем, психическое состояние ухудшилось на 20 % – хотя оценки субъективны и вообще неизвестно, как можно точно измерить психическое состояние.



Участники эксперимента / Фото Coburg University, Microsoft Research, University of Cambridge

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Отмечались и отрицательные физические эффекты – от роста нагрузки на глаза на 48% до понижения удобства использования VR на 36%. Кроме того, заметно ниже стала субъективно оцениваться и производительность рабочего процесса.

В работе указывается, что исследование поможет "ясно осветить текущие недостатки и определить возможности для улучшения опыта пользователя при работе в виртуальной реальности". Однако сама постановка эксперимента вызывает больше вопросов, поскольку он, по сути, демонстрирует негативное влияние резкого изменения среды и привычных инструментов на работу. Участники эксперимента фактически использовали VR-гарнитуры как виртуальные мониторы, когда для работы в метаверсе нужно создавать соответствующий интерфейс и набор инструментов.