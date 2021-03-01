Исследование предсказало следующие 10 технологических лет человечества
Масштабное исследование рекламной компании Dentsu показало, как люди будут использовать технологии для "обновления" своей жизни и самих себя в течение следующих десяти лет. По мнению аналитиков, в ближайшее десятилетие нашу жизнь будут определять четыре основные тенденции.
Источник:Daily Mail
Универсальный активизм, который будет проявляться в стремлении к позитивным изменениям в обществе, в первую очередь в борьбе против изменений климата. Синтетическое общество, главным показателем которого станут изменения собственного тела с помощью мозговых чипов, редактирование генов, умных лекарств и разнообразных технологий, таких как экзоскелеты, не только ради сохранения здоровья, но и для развлечения. Более крупные бренды будут расти на фоне желания людей удовлетворять все свои жизненные потребности, включая покупки, финансовые услуги и здравоохранение, с помощью только одной компании, а не целого ряда различных поставщиков. Человеческая ценность, которая будет заключаться в желании и готовности людей платить больше за услуги или товар, сделанные без автоматизации, то есть человеком. Именно эти тенденции, по мнению аналитиков, будут преобладать в человеческой истории ближайшие годы.
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2021-2030: чего нам ждать
Согласно отчету исследователей, график основных событий до 2030 года будет выглядеть следующим образом:
- 2021 год: Широкое распространение экзоскелетов для людей с ограниченными физическими возможностями. Правительства начинают штрафовать компании, которые не борются с дезинформацией в социальных сетях.
- 2022 год: Технологические компании переходят на четырехдневную рабочую неделю. Европейский Союз вводит налог на мясо во всех странах-членах ЕС.
- 2023 год: Реабилитационная клиника виртуальной реальности впервые открывается в Токио.
- 2024 год: компания Илона Маска Neuralink впервые имплантирует человеку интерфейс "мозг-компьютер". Человеческие навыки, такие как ремесло и дизайн, становятся обязательной частью учебной программы в учебных заведениях. В интернет-магазинах появляются наборы для тестирования, отслеживания и вакцинации от будущих пандемий.
- 2025 год: Движение против климатических изменений и потери биоразнообразия Extinction Rebellion становится основной международной политической партией.
- 2026 год: Препараты класса А, такие как МДМА и Кетамин, широко используются для лечения тяжелых заболеваний. Право на выбор собственной гендерной идентичности становится частью декларации прав человека ООН. Создан и запущен в продажу первый алкогольный напиток без побочных эффектов.
- 2027 год: Первый автомобиль со встроенными системами обнаружения и очистки от патогенов.
- 2028 год: FIFA eWorld Cup становится самым популярным спортивным событием в мире. Запуск первой глобальной системы доставки дронами.
- 2029 год: Редактирование генов регулируется законом и используется в первых испытаниях на людях для профилактики заболеваний. На этикетках продуктов отмечается, что они созданы людьми – без использования роботов.
- 2030 год: ООН вводит общее право на базовые биометрические и технологические обновления. Внедрены виртуальные разрешения на удаленную работу между мегаполисами.
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