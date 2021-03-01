Масштабное исследование рекламной компании Dentsu показало, как люди будут использовать технологии для "обновления" своей жизни и самих себя в течение следующих десяти лет. По мнению аналитиков, в ближайшее десятилетие нашу жизнь будут определять четыре основные тенденции.

Универсальный активизм, который будет проявляться в стремлении к позитивным изменениям в обществе, в первую очередь в борьбе против изменений климата. Синтетическое общество, главным показателем которого станут изменения собственного тела с помощью мозговых чипов, редактирование генов, умных лекарств и разнообразных технологий, таких как экзоскелеты, не только ради сохранения здоровья, но и для развлечения. Более крупные бренды будут расти на фоне желания людей удовлетворять все свои жизненные потребности, включая покупки, финансовые услуги и здравоохранение, с помощью только одной компании, а не целого ряда различных поставщиков. Человеческая ценность, которая будет заключаться в желании и готовности людей платить больше за услуги или товар, сделанные без автоматизации, то есть человеком. Именно эти тенденции, по мнению аналитиков, будут преобладать в человеческой истории ближайшие годы.

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2021-2030: чего нам ждать

Согласно отчету исследователей, график основных событий до 2030 года будет выглядеть следующим образом: