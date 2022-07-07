Цензура мирных протестующих – не единственная причина того, что правительства намеренно отключали интернет в 2022 году, но исследователи говорят, что это главная цель. Это больше всего влияет на мировую экономику.

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Подробности отчета

Согласно отчету Top10VPN, стоимость отключения интернета по распоряжениям правительств в 2022 году обошлась мировой экономике более чем в 10 миллиардов долларов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Следует также помнить, что 2022-й прошел только на половину – впереди еще шесть месяцев.

При потерях в 8,77 миллиарда долларов самой большой проблемой для мировой экономики является Россия . Отключения социальных сетей там начались вскоре после вторжения в Украину и направлены на ограничение мирных протестов и свободы печати путем, в том числе, блокирования доступа к Facebook, Instagram и Twitter.

. Отключения социальных сетей там начались вскоре после вторжения в Украину и направлены на ограничение мирных протестов и свободы печати путем, в том числе, блокирования доступа к Facebook, Instagram и Twitter. Другие причины включают усилия Судана, Сирии и Алжира по предотвращению списывания студентами академических экзаменов. Эти "неконфликтные отключения" обходятся ничуть не дешевле – порой теряются 6 миллионов долларов в день.

Источник отмечает, что Top10VPN обычно отслеживает только большие отключения интернета правительствами только 16 стран, измеряя потери за каждый день. Поэтому, если отслеживание Top10VPN за 2022 год будет таким же неполным, как и в предыдущие годы, вероятно, для мировой экономики отключение интернета обойдется еще дороже, чем они сообщают.