Исследование, проведенное по заказу компании Prodoscore, выявило, что четверть американцев, имеющих работу, не хотят возвращаться в офисы "ни при каких обстоятельствах". Работа из дома, как оказалось, положительно повлияла на их физическое и психологическое здоровье. Первое отметили 43,6 процента опрошенных. Второе – 36,7 процента.
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Результаты исследования
- 75,6 процента опрошенных хотят или согласятся вернуться в офис, когда их об этом попросят.
- 24,4 процента готовы даже рискнуть рабочим местом, чтобы оставаться дома.
Сегодня 38,3 процента американцев работают в компаниях с гибридной формой рабочего процесса. Еще 37,3 процента – в компаниях с исключительно традиционным офисным подходом.
Те же, кто работает из дома показали следующие результаты:
- 28,1 процента опрошенных согласны работать дольше, чтобы оставаться дома,
- 16 процентов готовы на сокращение зарплаты,
- 13,4 процента не пугает перспектива лишиться пенсионных взносов компании.
Что интересно, нашлись даже те, кто не боится вообще остаться без работы, только бы не возвращаться в офис.
Исследование также показало и новую тенденцию: возвращаясь в офисы, люди теперь склонны переносить туда элементы домашней среды. 39,2 процента людей, например, начали одеваться более свободно и небрежно, чем раньше. То есть в "одомашненном" стиле.