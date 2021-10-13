Исследование, проведенное по заказу компании Prodoscore, выявило, что четверть американцев, имеющих работу, не хотят возвращаться в офисы "ни при каких обстоятельствах". Работа из дома, как оказалось, положительно повлияла на их физическое и психологическое здоровье. Первое отметили 43,6 процента опрошенных. Второе – 36,7 процента.

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Результаты исследования

75,6 процента опрошенных хотят или согласятся вернуться в офис, когда их об этом попросят.

24,4 процента готовы даже рискнуть рабочим местом, чтобы оставаться дома.

Сегодня 38,3 процента американцев работают в компаниях с гибридной формой рабочего процесса. Еще 37,3 процента – в компаниях с исключительно традиционным офисным подходом.

Те же, кто работает из дома показали следующие результаты:

28,1 процента опрошенных согласны работать дольше, чтобы оставаться дома,

16 процентов готовы на сокращение зарплаты,

13,4 процента не пугает перспектива лишиться пенсионных взносов компании.

Что интересно, нашлись даже те, кто не боится вообще остаться без работы, только бы не возвращаться в офис.

Исследование также показало и новую тенденцию: возвращаясь в офисы, люди теперь склонны переносить туда элементы домашней среды. 39,2 процента людей, например, начали одеваться более свободно и небрежно, чем раньше. То есть в "одомашненном" стиле.