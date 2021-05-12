У пирамиды Хеопса так хорошо получается хранить тайны, что там с XIX века не находили новых помещений. Это было до того, как за работу взялась командная ScanPyramids. Ученые решили взять на вооружение не лопаты или ломы, а космическое излучение. Если конкретно – мюоны.

Интересно Зонд "Вояджер-1" обнаружил звучание межзвездного пространства

Что такое мюон? Это нестабильная элементарная частица, которая в 207 раз тяжелее электрона. Время существования мюона составляет всего 2,2 микросекунды. Образуются мюоны в результате распада других частиц – пионов.



Пирамиды Гизы: пирамида Микерина, пирамида Хефрена, пирамида Хеопса / Фото Washington Post

Как исследователи используют мюоны

Частицы мюоны характерны тем, что их поток довольно стабилен: в среднем на один квадратный метр поверхности Земли падает сто мюонов в секунду. Также мюоны имеют большую проникающую способность, чем рентгеновское излучение или гамма-лучи.

Такие характеристики позволяют ученым использовать принцип рентгенографии и просканировать пирамиду. Для этого нужны специальные мюонные детекторы, которые имела команда ScanPyramids. Детекторы, улавливая частицы, строят изображение объекта. На нем видно, где плотность пирамиды меньше (тогда на пластину детектора попадет больше мюонов), а где плотность большая (на пластинку попадет меньше мюонов), а значит там нет пустот.

Из-за малой насыщенность потока мюонов нужно иметь терпение. Ведь "рентген" такого крупного объекта, как пирамида требует много времени.

Интересно Когда появится 6G: эксперты

Принцип работы мюонного детектора и открытая с его помощью пустота в пирамиде Хеопса / Фото Science Focus

Что удалось обнаружить благодаря мюонному детектору

Эксперимент с "рентгеном" пирамиды Хеопса велся около 12 месяцев. Кропотливая работа дала результат – удалось обнаружить 30-метровую пустоту над Большой Галереей в пирамиде.

Мы не знаем, является ли эта большая пустота горизонтальной или наклонной. Мы не знаем, образована эта пустота одной структурой или несколькими последовательными структурами. В чем мы уверены, так это в том, что существует эта большая пустота, она поражает и что она не предусматривалась ни одной теорией, – сказал соучредитель ScanPyramids Мегди Таюби

Открытие было подтверждено с помощью трех других технологий: ядерно-эмульсионной пленки, сцинтилляционным методом и с помощью детектора газа. Дальнейшие исследования были прерваны из-за начала пандемии коронавируса.