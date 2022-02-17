Люди все чаще летают в космос – туда, где нет гравитации. Если точнее, астронавты подвергаются воздействию микрогравитации. Краткосрочные миссии не страшны, а вот долгие полеты уже ощутимо могут влиять на организм человека, что приводит к деградации нервов и мышц. Ученые исследовали нематод Caenorhabditis elegans, которые проявляют похожие на человеческие молекулярные и физиологические свойства.

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Исследование нематод происходило на Земле и в космосе

Подробнее об исследовании

Ученые исследовали, как влияют условия микрогравитации на нематод. Для этого наблюдения велись как за животными, находившимися в космосе, на борту МКС, так и за находившимися на Земле нематодами. Основное внимание обращалось на две составляющие:

Уровень дофамина, который является нейромедиатором (вещество, способствующее передаче импульсов из нервной ткани) и отвечает за движения.

И на уровень так называемого COMT-4 – этот фермент отвечает за расщепление дофамина.

Оказалось, что у нематод, которых вырастили в условиях микрогравитации, снижен уровень обоих важных компонентов. Например, дофамина было вдвое меньше, чем у группы, росшей на поверхности Земли при нормальной гравитации. Поэтому животные были довольно вялые и двигались медленно. Но когда в организм нематод ввели дофамин, их активность повысилась до нормального уровня. Также оказалось, что снижается уровень кальция.

Еще одно интересное наблюдение заключалось в том, что уровень дофамина и COMT-4 повышался у животных, когда они восстанавливали физический контакт, например, со стенками контейнера. Восстановление компонентов происходило даже в условиях микрогравитации. То есть была выявлена ​​взаимозависимость: уровень дофамина и COMT-4 может зависеть от физического контакта с поверхностями, что напрямую влияет на повышение или снижение мышечной активности.

Это исследование станет еще одной ступенью, которая поможет человеку лучше адаптироваться к космическим полетам. Кто знает, возможно в скором будущем достаточно будет сделать несколько уколов, чтобы предотвратить последствия, которые могут повлечь за собой условия микрогравитации.