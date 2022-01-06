Исследование древнего туалета показало, чем болела элита Иерусалима

Болезни идут "нога в ногу" с человечеством от его зарождения. Но как узнать, чем болели древние люди, если и остатков этих людей не осталось? Можно, к примеру, изучить туалет.

Археологические раскопки и исследования были проведены на территории Управления древностей Израиля и Тель-Авивским университетом. Вероятно, одной из самых интересных находок оказался старинный туалет, которым в VII веке до нашей эры пользовалась элита Иерусалима. Под "унитазом" учёные раскопали яму с отходами. Что ж, это отличная возможность, чтобы изучить палеопатологию.

Интересно Samsung поддержит клиентов с нарушениями слуха: какую инициативу запускает компания



Раскопки в Иерусалиме позволили исследовать старый туалет / Фото Heritage Daily

И чем болела иерусалимская элита

Аптеки в те далекие времена, вероятно, больше напоминали "киоски с шаманами". "Лекарство" было либо неэффективно вовсе, либо было малоэффективным. Санитария даже среди элиты была на достаточно низком уровне. Поэтому неудивительно, что, например, подхватив паразита, человек "оставался с ним" до конца жизни. Хотя, конечно, паразит мог несколько ускорить "конец жизни".

Исследовав копролиты, ученые обнаружили, что 2700 лет назад элита Иерусалима страдала от паразитов. В выгребной яме обнаружили яйца четырех разных вредителей:

Аскариды человеческой – круглые черви.

Власоглава человеческого – нематоды.

Остриков – нематоды.

Цестоды или стежковые черви – плоские черви.

Поэтому тогдашние иерусалимцы могли страдать от таких симптомов гельминтоза, как боли в животе, тошнота, диарея, зуд, отсутствие аппетита, потери веса, расстройства психики и прочего. Кроме плохого уровня санитарии, к заражению глистами могло привести, например, использование человеческих экскрементов для удобрения почвы или неправильно приготовленное мясо животных.

Лекарства против глистов 2700 лет назад не существовало. Поэтому вылечиться было практически нереальной задачей. Поэтому, подхватив паразита однажды, человек жил с ним до конца жизни.