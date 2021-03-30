Компания SpaceX во вторник совершила тестовый полет космического корабля Starship SN11, который закончился разрушением машины. Starship SN11 не долетел до платформы и разбился за ее пределами.

Стоит отметить, что испытательный полет проводился при неблагоприятных погодных условиях. Из-за густого тумана нельзя было разглядеть корабль установленный на платформе.

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Во время трансляции SpaceX можно было заметить, что корабль поднялся на запланированную высоту, провел поочередное отключение двигателей и маневр поворота в горизонтальное положение. После этого корабль начал спуск, однако со стрима SpaceX не понятно что и в какой момент пошло не так.

Starship SN11 разбился

На видео от NASA Space Flight видно, как куски корабля падают возле платформы куда должен был приземлиться космический корабль. Причины аварии пока неизвестны.

Starship SN11 разбился во время испытательного полета: смотрите видео