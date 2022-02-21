Испытание Россией противоспутникового оружия создает угрозы на орбите и сегодня

Количество космического мусора регулярно растет. Пока одни страны пытаются это предотвратить, другие, например Россия, способствуют этому, увеличивая количество опасных обломков в космосе.

Речь идет об испытании Россией противоспутникового оружия в ноябре 2021 года. Тогда специальной ракетой был уничтожен спутник "Космос-1408". Это привело к образованию сотен обломков на низкой околоземной орбите. Это, соответственно, создало угрозу как автоматическим космическим аппаратам, так и МКС, и Китайской космической станции. Опасность столкновения сохраняется и по сей день, о чем свидетельствуют исследования.

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Диаграмма, демонстрирующая пики сближений обломков "Космос-1408" с рабочими спутниками / Фото Space News

Угроза столкновения

Сообщается, что из-за специфики орбиты уничтоженного "Космос-1408" будут происходить тысячи опасных сближений обломков с рабочими спутниками. К примеру, только в первую неделю апреля 2022 года состоится около 40 тысяч таких сближений. 5 апреля 2022 года ожидается до 14 тысяч сближений обломков со спутниками.

Дальше будет только хуже. Дело в том, что "Космос-1408" находился на орбите с уклоном в 82,3 градуса. Из-за так называемой процессии орбита обломков будет изменяться, "перекрывая" орбиты спутников на солнечно-синхронной орбите – наклон орбиты этих аппаратов составляет около 97 градусов. Со временем орбиты обломков и рабочих спутников окажутся в одной плоскости и избегать столкновений станет все труднее. Позже орбиты рассинхронизируются и ситуация улучшится.

Этот прогноз ярко демонстрирует, что космический мусор – очень актуальная проблема настоящего. Если один из обломков "Космос-1408" врежется в спутник, это приведет к увеличению количества опасных объектов. Это будет напоминать "эффект домино" и может на годы и десятилетия сделать орбиту опасным местом, когда работа многих спутников будет невозможна.