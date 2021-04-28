Компания запустила инициативу Galaxy Upcycling at Home, которая позволит заново вдохнуть жизнь в устаревшие смартфоны Galaxy. Она, по сути, предлагает им новый этап программной поддержки, хоть и не совсем в том смысле, в каком мы привыкли это воспринимать.

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В чем заключается суть инициативы Galaxy Upcycling at Home

Samsung предлагает особую программную надстройку для аппаратов, которые уже не обновляются. Она позволяет использовать смартфоны в роли устройств для управления умным домом. Пользователь получает расширенные возможности:

управление освещением;

получение уведомления о непрошеных гостях;

настройка систем;

контроль над узлами системы умного дома.

Как работает Galaxy Upcycling at Home

Участие в программе Galaxy Upcycling at Home позволит использовать старые смартфоны как минимум в трех различных сценариях, в которых они раньше просто не могли работать.

Детектор звуков

В этом режиме смартфон будет непрерывно слушать то, что происходит вокруг него, и интерпретировать услышанные звуки с помощью нейросетей и искусственного интеллекта. Таким образом аппарат может распознать:

плач ребенка;

собачий лай;

пожарную сирену;

стук в дверь и другие звуки.

Полученная запись будет отправлена на соединенный смартфон, где бы ни находился пользователь.



Старый смартфон может служить детектором звуков / Фото Samsung

Сенсор света

В этом режиме смартфон будет использовать датчик освещенности и менять освещение в доме в зависимости от времени суток, естественного освещения и предпочтений пользователя. В основе технологии лежат нейронные сети, которые определяют солнечный закат, тени и другие факторы, влияющие на затемнение, поэтому включаться и выключаться случайным образом свет, конечно, не будет. Главное – чтобы освещение было умным и работало в системе SmartThings.



Автоматический детектор освещения – еще один интересный вариант применения / Фото Samsung

Портативный роутер

Для этого сценария не нужна особая надстройка, и использовать смартфон в роли маршрутизатора можно в любой стране и на любом гаджете. Дело в том, что у многих пользователей есть сим-карты с безлимитным трафиком, которые вполне можно использовать в роли домашнего источника интернета.

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Где работает Galaxy Upcycling at Home

Несмотря на то, что программа Galaxy Upcycling at Home предназначается для старых устройств, Samsung устанавливает для них ряд весьма специфических ограничений, что сужает ее аудиторию:

В программе могут участвовать лишь устройства линеек Galaxy S, Galaxy Z и Galaxy Note;

Устройства, участвующие в программе, должны работать на базе Android 9.0 или более новой версии;

Сначала Galaxy Upcycling at Home будет работать только в США, Южной Корее и Великобритании.

Стоит отметить, что ограничение географической доступности для инициативы Galaxy Upcycling at Home всего лишь тремя странами – это довольно странное решение. Однако, вероятно, уже в ближайшем будущем компания снимет это ограничение и распространит действие программы на другие рынки.