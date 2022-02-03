Одноразовые маски составляют большую часть средств индивидуальной защиты, при этом мало внимания уделяется утилизации этих продуктов. Попадая на свалки и в океаны, они наносят ущерб окружающей среде.

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Что предлагают ученые

Группа ученых из национального технологического университета MISIS вместе с коллегами из США и Мексики разработала новый метод превращения использованных масок в эффективные, но вместе с тем недорогие гибкие батареи.

Команда сначала продезинфицировала маски с помощью ультразвука и погрузила их в чернила из графена.

Затем маски спрессовывали под давлением и нагревали до 140 градусов Цельсия, чтобы сформировать шарики, которые работали как электроды батареи. Что интересно, обычно суперконденсаторные аккумуляторы требуют очень высоких температур для пиролиза-карбонизации вплоть до 1000-1300 градусов, а новая технология снижает энергопотребление в 10 раз.

Эти гранулы разделены изолирующим слоем, сепаратором, который также сделан из использованных масок.

Последним шагом является замачивание в электролите и упаковка в оболочки из блистерных упаковок от лекарств.

Таким образом, медицинские отходы создали основу для батарей, и единственное, что нужно дополнительно – это графен.

После всех манипуляций команда обнаружила, что батареи достаточно эффективны. Исследователи утверждают, что они достигли плотности энергии 99,7 ватт-часов на килограмм. Это близко к плотности энергии литий-ионной батареи, которая колеблется от 100 до 265 ватт-часов на килограмм.

Однако этого ученым было мало. Они улучшили батарею, добавив в электроды наночастицы перовскита. Это увеличило плотность энергии более чем вдвое, доведя ее до 208 ватт-часов на килограмм.

В будущем научный коллектив планирует применить новую технологию производства аккумуляторов для электромобилей, солнечных электростанций и других применений.