По словам инициаторов нововведения нужны, чтобы жители Европы могли доверять продуктам на основе ИИ. Предполагается, что разработанные методы устранят риски и станут стандартом в международном сообществе.

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Искусственный интеллект – это средство, а не цель. Он открывает огромный потенциал для развития в таких сферах, как здравоохранение, транспорт, энергетика, сельское хозяйство и туризм. Также это связано с целым рядом рисков... Инициатива направлена на укрепление позиций Европы как центра передового опыта в области ИИ от лабораторных разработок до рыночного использования,

– заявил комиссар по внутреннему рынку Тьери Бретон.

Где именно и как предлагают ограничить использование ИИ

Ведомство опубликовало классификацию сфер, в которых не рекомендовано использование ИИ. Предлагается запретить использование систем, представляющих очевидную угрозу правам и возможностям человека. В этот перечень входят:

системы на базе искусственного интеллекта, которые могут быть использованы для манипулирования поведением людей;

сервисы для определения "социальной оценки" граждан.

Также комиссия выделила перечень сфер с "высокими рисками":

транспорт;

образование;

медицина.

"Ограниченными рисками" (чат-боты) и "минимальными рисками" (использование ИИ в видеоиграх или спам-фильтрах). Вмешательство регуляторов будет зависеть от степени угрозы гражданам и их безопасности.

Кто будет контролировать использование систем на базе ИИ в Европе

Предполагается, что за контроль будут отвечать национальные регуляторы стран-членов Евросоюза. Кроме этого, будет создан Европейский совет по вопросам искусственного интеллекта (European Artificial Intelligence Board), который позже представит более детальные стандарты по разработке и эксплуатации ИИ.

Как это может повлиять на развитие технологий на базе ИИ

Старший аналитик европейского Центра инноваций в области данных Бенджамин Мюллер заявил в разговоре с The Wall Street Journal, что новые правила могут затормозить развитие технологий в Европе. По его словам, разработка ИИ может стать непомерно дорогой и даже невозможной, в то время как, например, в Китае это направление продолжит интенсивно развиваться.