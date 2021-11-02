Человеческих жертв, к счастью, нет. Однако лава уже покрыла территорию в 9,4 квадратных километра по всей юго-западной части острова.

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Для чего нужна бомба в вулкане

Казимиро Курбело считает, что бомбардировка раскаленных лавовых потоков сможет предотвратить разрушения, которые вызывает расплавленная порода.

Разве нет самолета, который мог бы пролететь и сбросить [бомбу]? Она прилетает, падает и взрывается. И направляет лаву в другом направлении. Может быть, это безумие, но с технологической точки зрения у меня сложилось впечатление, что это нужно попробовать,

– заявил политик.

Предложение вызвало неоднозначную реакцию в обществе и даже спровоцировало появление мемов на эту тему.

Однако несмотря на это, идея не является чем-то оригинальным. В 1935 году во время извержения вулкана Мауна-Лоа на Гавайях лава начала течь в опасной близости от города Хило. Тогда армия США сбросила 20 фугасных бомб на реку лавы. Поток прекратился. Но успех этого подхода оспаривается: пилоты и геологи утверждали, что поток и без того замедлялся, а более поздние оценки, сделанные Геологической службой США, подтвердили вывод о том, что его остановка была случайностью.

А в 1983 году с помощью динамита уводили лаву из вулкана Этна, чтобы спасти соседнюю деревню. Инженеры взорвали 400 килограммов взрывчатки рядом с потоком, чтобы расплавленная порода начала стекать в искусственную траншею. Операция была лишь отчасти успешной. Лава действительно потекла по ней, однако взрыв создал множество новых непредсказуемых ответвлений и местным жителям пришлось с лопатами исправлять последствия.

Напомним, извержение Кумба-Вьеха на Канарском острове Ла-Пальма усилилось после недавнего землетрясения. Всего лишь за 25 октября их зафиксировали аж 90. Вулкан близок к тому, чтобы побить собственный рекорд 1949 года — тогда он извергался 47 дней подряд.