Атаки происходили в период с марта по июнь 2021 года. Они были успешными: тогда диверсия вывела из строя более трети датчиков RAR (Red de Alerta a la Radioactividad), которые, развернутые по всей территории страны, отслеживая возможное появление чрезмерных уровней радиации.

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Что теперь

Как сообщает официальный пресс-релиз, задержанные ранее работали на государство в Главном управлении гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, обслуживая системы RAR, поэтому хорошо знали, как они работают, и понимали, как провести эффективную кибератаку. Национальная полиция не называет ни имен задержанных, ни мотивов атак.

Следователи сообщают, что задержанные получили незаконный доступ к сети и попытались удалить веб-приложение управления RAR из центра управления.

Параллельно они совершили отдельные атаки на датчики, уничтожив 300 из 800 датчиков , разбросанных по всей Испании.

, разбросанных по всей Испании. Таким образом, они разорвали их связь с центром управления, нарушив обмен данными и лишив способности выявлять повышенный уровень радиации.

По данным Международного энергетического агентства, в Испании работают семь ядерных реакторов, на долю которых приходится 22 процента всей электроэнергии, производимой в стране. Поэтому существование и эффективная работа RAR крайне важна.

Саботаж прекратился только после того, как в июне 2021 года власти обнаружили сбой и начали расследование, привлекая правоохранительные органы. Теперь Национальная полиция Испании сообщает, что в ходе операции, проведенной в двух жилых домах и офисе в Мадриде и Сан-Агустин-де-Гуадаликсе, были обнаружены "многочисленные компьютеры и устройства связи, связанные с фактами проведенного расследования".