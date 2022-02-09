Группа ученых из нескольких университетов Испании и Португалии откопала останки ранее неизвестного травоядного титанозавра из группы завроподов в Каталонии, Испания. Находка оказалась самым полным найденным подобным скелетом в Европе и крупнейшим титанозавром, найденным в этом регионе. Животные этого рода жили на Земле 66 – 83 миллиона лет назад.

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Обнаруженный титанозавр по сравнению с человеком / Фото Phys

Подробнее о великане прошлого

Место раскопок называется Orcau-1, которое расположено в южных Пиренеях. Находка оказалась новым видом титанозавров и получила название Abditosaurus kuehnei или абдитозавр:

Исследования показывают, что скелет принадлежит животному, жившему около 70,5 миллиона лет назад.

Длина абдитозавра – 17,5 метра.

Масса великана – около 14 тонн.

Интересно то, что титанозавры этого отрезка времени были преимущественно маленькими или средними по размеру из-за эволюции на островах. Однако Abditosaurus kuehnei оказался великаном среди них. Хотя, конечно, он был далеко не самым большим: например, австралийский завропод Купер имел длину тела 30 метров, но жил раньше.



Процесс раскопок и результат – шея абдитозавра / фото Phys

Интересно то, что абдитозавра раскапывали несколько десятилетий, с 1954 года, пока не удалось выявить достаточное количество костей для понимания, что же это за животное. Было обнаружено:

Несколько зубов.

Фрагменты ребер.

Несколько позвонков.

Фрагменты конечностей.

Кости таза.

Фрагмент шеи из 12 шейных позвонков.

Вероятно, Abditosaurus kuehnei достигли региона своего обитания во время общего падения уровня океана. Дело в том, что в те давние времена Европа представляла собой архипелаг островов. Длинношеие абдитозавры воспользовались моментом, чтобы добраться до новых пастбищ, где тогда жили меньшие по размерам титанозавры. Причина же вымирания всех титанозавров и, по всей вероятности, Abditosaurus kuehnei известна – падение астероида.