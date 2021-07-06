Эксперимент проводили с 2015 по 2019 годы. Участие в нем приняли три тысячи человек или 1 процент от всей рабочей силы страны. Это были госслужащие из разных сфер – от учителей до врачей. Результаты сочли положительными.

Интересно Исландия может оказаться частью давно затонувшего континента

Ход исследования и результаты

Испытания проходили в два этапа: в первом приняли участие 2,5 тысячи человек, а во втором — 440. Сотрудников временно перевели из 40-часовой рабочей недели на 35 или 36-часовую без снижения заработной платы. При этом не все участники работали по традиционному графику с 9 утра до 5 вечера, а некоторые работали в ночные смены.

В результате производительность в некоторых случаях не изменилась, а в некоторых возросла.

Все участники отметили снижение стресса и выгорания, улучшение самочувствия, а также налаживание баланса работы и отдыха.

В некоторых случаях люди начинали лучше расставлять приоритеты, эффективнее делегировать задачи, проводить более короткие и содержательные встречи, часто заменяя собрания электронной перепиской.

Напомним, эксперимент проходил еще до пандемии коронавируса, когда большая часть рабочего процесса перешла в онлайн.

Последствия

Авторы предлагают использовать полученные данные для будущих испытаний четырехдневной рабочей недели по всему миру.

Как отметили в центре Autonomy, результаты доказали "потрясающий успех" концепции и означают, что госсектор созрел для перехода на четырехдневную рабочую неделю. В Alda пояснили, что эксперимент доказал не только возможность четырехдневного графика, но и прогрессивность подхода.

В Исландии не собираются останавливаться на достигнутом: теперь в парламенте страны хотят проверить, как отразится на работниках сокращение рабочего времени до 30 часов в неделю.