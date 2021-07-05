Исландия может оказаться частью давно затонувшего континента

Международная группа геологов предположила, что нынешняя территория Исландии — часть затонувшего континента, который простирался от Гренландии до Европы. Работа уже опубликована в научном журнале.

Исландия остается для геологов одной из загадок. Нынешние теории о том, что она сформирована из вулканической породы и окружена ею, не подтверждаются многими научными данными. Теперь ученые имеют новую гипотезу.

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Новое предположение

Толщина коры Исландии превышает 40 километров – в семь раз больше толщины обычной породы такого типа.

Поэтому ученые из Геологической службы Норвегии и лаборатории геофизических исследований океана Брестского университета (Франция) выдвинули предположение, что Исландия — не что иное, как остаток некогда затонувшего материка или его части. В этом случае толстая кора легко объясняется: она континентальная.

Есть основания полагать, что территория затонувшего материка, если он и в самом деле существовал, занимала около 600 тысяч квадратных километров и даже, возможно, до одного миллиона километров.

Если наличие этих земель на карте планеты миллионы лет назад докажут, это будет означать, что суперконтинент Пангея, который, как считается, перестал существовать более 50 миллионов лет назад, на самом деле распался не полностью.

Чтобы выяснить это, понадобятся дальнейшие исследования. Они будут включать в себя сбор кристаллов циркона на территории Исландии и не только, а также бурение и другие работы.