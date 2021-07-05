Исландия остается для геологов одной из загадок. Нынешние теории о том, что она сформирована из вулканической породы и окружена ею, не подтверждаются многими научными данными. Теперь ученые имеют новую гипотезу.
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Новое предположение
Толщина коры Исландии превышает 40 километров – в семь раз больше толщины обычной породы такого типа.
Поэтому ученые из Геологической службы Норвегии и лаборатории геофизических исследований океана Брестского университета (Франция) выдвинули предположение, что Исландия — не что иное, как остаток некогда затонувшего материка или его части. В этом случае толстая кора легко объясняется: она континентальная.
Есть основания полагать, что территория затонувшего материка, если он и в самом деле существовал, занимала около 600 тысяч квадратных километров и даже, возможно, до одного миллиона километров.
Чтобы выяснить это, понадобятся дальнейшие исследования. Они будут включать в себя сбор кристаллов циркона на территории Исландии и не только, а также бурение и другие работы.