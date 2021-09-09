Чтобы приобщиться к процессу борьбы с изменением климата в Исландии, в 30 километрах от Рейкьявика, запустили специальную установку Orca, которая улавливает CO 2 прямо из воздуха за счет геотермальной энергии. Этот способ отличается от привычных сегодня подходов. Обычно в таких случаях очистные заводы работают наряду с загрязнителями – предприятиями, которые выбрасывают углекислый газ в воздух. Они различными способами очищают эти выбросы, или уменьшают их количество.

Интересно Распродали за 5 секунд: Samsung рассказала об успехе Galaxy Z Fold3 и Z Flip3 Thom Browne Edition

Почему активисты критикуют проект

Сама эта технология является очень затратной. Удаление одной тонны углекислого газа стоит 100 долларов. Если принять во внимание, что в 2019 году в мире было выброшено 35 миллиардов тонн CO2, сумма получается просто невероятной. Кроме того, чтобы охватить такие масштабы, технологию нужно масштабировать.

Для того, что покрыть затраты на работу предприятия, компания Climeworks предложила простую схему по принципу пожертвований или краудфандинга: компании и организации, государства, фонды и обычные люди могут ежемесячно переводить от 8 до 55 долларов в программу по удалению углекислого газа. Для начала это позволит увеличить объемы улавливаемой до 13 тысяч тонн ежегодно (пока мощностей хватает на 4 тысячи тонн), если подписка будет окупаться.

Однако что такое 35 тысяч нейтрализованных тонн против 35 миллиардов тонн, выброшенных в воздух? Как утверждают критики, это менее одного процента годовых выбросов от одной только электростанции или эквивалентно выбросам от 800 автомобилей за тот же период.



Установка для улавливания углекислого Зага из воздуха / Фото Climeworks

Другие же специалисты отрасли и экоактивисты видят в проекте хитрый ход добывающих компаний, которые таким замыливанием глаз и фальшивой заботой о природе пытаются продолжить добывать ископаемое топливо.

Схемы улавливания углерода не нужны, неэффективны, исключительно рискованны и противоречат справедливому энергетическому переходу и принципам экологической справедливости. Национальные стратегии должны быть нацелены на отказ от использования ископаемого топлива и других горючих источников в нашей энергетической системе, а не просто на снижение интенсивности их выбросов,

– говорят они.

О масштабировании говорить рано. Пока завод Orca не докажет свою эффективность и безубыточность, вряд ли аналогичные проекты будут запускаться еще где-то.

Недавно ученые ответили на вопрос о том, может ли человечество полностью вымереть из-за изменения климата. По их словам, непосредственно потепление не способно убить человека как вид. Но изменения климата могут привести к тому, что жизнь людей, которые на то время останутся на планете, будет больше похожим на постапокалиптические фильмы.