Island – футуристический двухэтажный трамвай, который учитывает правила дистанцирования

Итальянский дизайнер Андреа Понти представил двухэтажный беспилотный трамвай. Он предназначен для улиц Гонконга в посткоронавирусную эпоху.

Инновационный проект трамвая получил название Island, что в переводе означает "Остров". Он основан на принципах социального дистанцирования. Сиденья в салоне размещены как острова – пассажиры сидят по кругу и не смотрят друг на друга. Это облегчает соблюдение дистанции.

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Что известно о проекте

Дизайн вдохновлен традиционными двухэтажными трамваями Гонконга – даблдекерами – и местным городским ландшафтом с широкими стеклянными фасадами и закругленными углами зданий.

Дневной свет проникает в салон через большие изогнутые окна и крышу, похожую на купол, который также откроет удивительные виды ночью.

Футуристический трамвай: Рендеры Андреа Понти

Технология автономного управления увеличивает внутреннее пространство трамвая, поскольку кабина водителя не требуется. Дизайнер надеется, что это облегчит управление временем в пути и повысит безопасность на борту.

Трамвай имеет выдвижной разъем на крыше для быстрой зарядки на остановках.

Футуристический трамвай: Рендеры Андреа Понти

Интерьер, по задумке дизайнера, выполнен в минималистическом стиле. Угольно-черные стены, мягкие круглые сиденья, деревянные полы и использование натуральных материалов создают спокойную атмосферу в салоне.

Проект также предусматривает дизайн остановок, открытых с обеих сторон и выполненных, опять же, с учетом минимализма.