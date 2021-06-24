Искусственный разум учится распознавать пожары: сможет ли он заменить человека

Пожары – это ужасное буйство стихии огня. Они приносят убытки, ожоги и смерти. Поэтому своевременное обнаружение источников возгорания и прогнозирование пожаров – это важная составляющая работы спасателей и других служб.

С целью своевременного обнаружения пожаров консорциум трех университетов США разработал систему ALERTWildfire. Суть системы в том, чтобы разместить на территории камеры, которые регулярно будут делать фотографии. На них будет виден дым или огонь. Это позволяет быстро выявлять источник возгорания и предотвращать разрушительную стихию. Теперь на помощь людям пришел искусственный разум, который сделает систему еще более эффективной.

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Система раннего обнаружения пожаров ALERTWildfire: смотреть видео онлайн

Подробнее о системе раннего обнаружения пожаров ALERTWildfire

На территории устанавливаются башни, на которых расположены камеры. Они делают фотографии местности каждые 10 секунд, передавая их на монитор. На таких фотографиях будет хорошо видно источники возгорания.

Проблема в том, что камер уже установили достаточно много, поэтому диспетчерам пожарных центров физически трудно постоянно держать все под контролем, следя за мониторами.

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Карта с расположением камер обнаружения пожаров / Скриншот сайта ALERTWildfire

Количество камер уже достигает 850 штук. Учитывая скорость передачи ими фотографий, людям очень трудно круглосуточно вести мониторинг ситуации. Кроме того, количество камер планируют увеличивать.

Поэтому разработчики системы решили применить искусственный разум, который должен вести непрерывный круглосуточный мониторинг фотографий с камер ALERTWildfire. Для этого в его память загрузили фотографии местности, чтобы он "знал", как она должна выглядеть.

Сразу после внедрения инновации появился результат, когда система зарегистрировала источник возгорания на одной из фотографий. Звонок от диспетчера раздался только через 10 минут после обнаружения искусственным разумом источника дыма.

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Обнаруженный искусственным интеллектом пожар / Фото Scientific American

Проблемы и перспективы искусственного интеллекта в системе ALERTWildfire

Разработчики постоянно совершенствуют систему, прислушиваясь к мнению ученых, пожарных и диспетчеров пожарных центров.

Искусственному интеллекту еще нужно кое-чему научиться, ведь иногда звонки с сообщением о пожаре все еще опережают работу искусственного интеллекта. Специалисты говорят, что алгоритмы нейросети будут гораздо эффективнее работать, когда они "увидят" и локализуют около 70 пожаров. Также иногда могут возникать ложные сообщения о пожаре, когда камера фиксирует пар из геотермальных источников.

В будущем искусственный интеллект сможет прогнозировать риск возгорания до того, как вспышка произойдет. Для этого необходимо научить систему комбинировать исторические данные с изображений с различными факторами, способствующими возникновению пожара. Например, такими как осадки, влажность, уровень влажности растительности, уровень влажности почвы и температуры воздуха. Искусственный разум может обрабатывать и собирать миллионы таких локальных данных в реальном времени, намного быстрее, чем это могут сделать люди.