Новая технология обработки данных ИИ эффективно моделирует структуру Вселенной

Изучение крупномасштабной структуры Вселенной часто происходит с помощью гравитационного линзирования. Темная материя тоже может искажать изображение далеких объектов. Трудно отличить "оригинал галактики", искаженный гравитационным линзированием, от галактики, которая действительно искажена. Это называется "шумом формы" и является одним из факторов, ограничивающих исследования структуры Вселенной

Японские астрономы разработали новую технику искусственного интеллекта (ИИ) для удаления "шума" в астрономических данных из-за случайных изменений форм галактик. После обучения и тестирования на объемных макетных данных, созданных с помощью суперкомпьютерного моделирования, ученые применили этот новый инструмент для фактических данных, полученных телескопом Subaru. Оказалось, что распределение масс, который получили с помощью этого метода, согласуется с принятыми моделями Вселенной.

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Как удалось избавиться от "шумов"

Чтобы компенсировать "шум формы", группа японских астрономов впервые использовала ATERUI II, самый мощный в мире астрономический суперкомпьютер для создания 25 тысяч фиктивных каталогов галактик на основе реальных данных телескопа Subaru. После этого ученые добавили реалистичный шум до сих хорошо известных наборов искусственных данных и научили ИИ статистически выявлять и "вытаскивать" темную материю, которая выполняет роль гравитационной линзы, из ложных данных.

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После обучения искусственный разум смог восстановить ранее невидимые мельчайшие детали, что помогло астрономам улучшить понимание космической темной материи. Затем ученые взялись за реальные данные, охватывающие 21 квадратный градус неба. Искусственный интеллект показал распределение массы переднего плана, соответствует стандартной космологической модели.

Это исследование показывает преимущества объединения различных типов исследований: наблюдений, моделирования и анализа данных искусственным интеллектом. Своеобразное "переступание" традиционных границ между отраслями, как считает руководитель проекта Масато Ширасаки, значительно улучшит исследования и сделает их более эффективными и качественными.