Искусственный интеллект заработал на своих картинах миллион долларов: фото

2 декабря 2021 , 13:03
Читати новину українською

Источник:

EuroNews

Искусственный интеллект, называемый Botto, позиционируется как "децентрализованный художник, создающий искусство на основе отзывов сообщества". Его картины порой удивительны и непонятны. Но это не помешало ему заработать более миллиона долларов, предоставив всего шесть таких.

Точная сумма, в которую оценили шесть работ, составляет 1,3 миллиона долларов. Продали их на аукционе с NFT-токенами.

Интересно Дороже, чем в реальности: в метавселенной продали виртуальный участок за рекордные деньги

Что известно

  • Работа Botto начинается с создания строки описания новой картины, своего рода технического задания.
  • Текст передается в нейросеть VQGAN, которая распознает его и подбирает к словам фрагменты изображений.
  • Затем приложение объединяет их в одну картину.
  • Результат отправляется на проверку в другую нейросеть CLIP, которая определяет соответствие изображения словам, вносит правки и отправляет все на доработку обратно в VQGAN.
  • Когда CLIP остается доволен результатом, Botto привлекает генератор естественного языка GPT-3 для создания поэтического описания.
  • После этого готовая картина отправляется на оценку критиков-людей – по 300 разных изображений в день.
  • В результате голосования отбирается некоторое количество произведений, которые получают NFT-токен и выставляются на аукцион.

Какие именно картины ШИ-художника были проданы, не сообщается.


Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com


Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com


Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com


Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com

Посмотреть всю галерею работ ШИ-художника можно по ссылке.

Создатели Botto верят, что в скором будущем он сможет писать музыку или книги. Технология еще не готова к этому, но работа ведется активно.

Автор: Олександр Гайдамашко