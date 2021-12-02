Искусственный интеллект заработал на своих картинах миллион долларов: фото

13:03

Искусственный интеллект, называемый Botto, позиционируется как "децентрализованный художник, создающий искусство на основе отзывов сообщества". Его картины порой удивительны и непонятны. Но это не помешало ему заработать более миллиона долларов, предоставив всего шесть таких.