Точная сумма, в которую оценили шесть работ, составляет 1,3 миллиона долларов. Продали их на аукционе с NFT-токенами.

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Что известно

Работа Botto начинается с создания строки описания новой картины, своего рода технического задания.

Текст передается в нейросеть VQGAN, которая распознает его и подбирает к словам фрагменты изображений.

Затем приложение объединяет их в одну картину.

Результат отправляется на проверку в другую нейросеть CLIP, которая определяет соответствие изображения словам, вносит правки и отправляет все на доработку обратно в VQGAN.

Когда CLIP остается доволен результатом, Botto привлекает генератор естественного языка GPT-3 для создания поэтического описания.

После этого готовая картина отправляется на оценку критиков-людей – по 300 разных изображений в день.

В результате голосования отбирается некоторое количество произведений, которые получают NFT-токен и выставляются на аукцион.

Какие именно картины ШИ-художника были проданы, не сообщается.



Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com



Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com



Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com



Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com

Посмотреть всю галерею работ ШИ-художника можно по ссылке.

Создатели Botto верят, что в скором будущем он сможет писать музыку или книги. Технология еще не готова к этому, но работа ведется активно.