Точная сумма, в которую оценили шесть работ, составляет 1,3 миллиона долларов. Продали их на аукционе с NFT-токенами.
Интересно Дороже, чем в реальности: в метавселенной продали виртуальный участок за рекордные деньги
Что известно
- Работа Botto начинается с создания строки описания новой картины, своего рода технического задания.
- Текст передается в нейросеть VQGAN, которая распознает его и подбирает к словам фрагменты изображений.
- Затем приложение объединяет их в одну картину.
- Результат отправляется на проверку в другую нейросеть CLIP, которая определяет соответствие изображения словам, вносит правки и отправляет все на доработку обратно в VQGAN.
- Когда CLIP остается доволен результатом, Botto привлекает генератор естественного языка GPT-3 для создания поэтического описания.
- После этого готовая картина отправляется на оценку критиков-людей – по 300 разных изображений в день.
- В результате голосования отбирается некоторое количество произведений, которые получают NFT-токен и выставляются на аукцион.
Какие именно картины ШИ-художника были проданы, не сообщается.
Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com
Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com
Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com
Картина, сгенерированная Botto / Фото botto.com
Создатели Botto верят, что в скором будущем он сможет писать музыку или книги. Технология еще не готова к этому, но работа ведется активно.