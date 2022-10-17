Прощай домашка: ученик применил искусственный интеллект для выполнения домашней работы

Технически подкованные школьники начали использовать для написания домашних работ передовые языковые генераторы. Широкой популярностью пользуется продвинутый GPT-3 от OpenAI. Работы, написанные искусственным интеллектом, не могут быть обнаружены программами защиты от плагиата, поэтому школам придется поискать новый инструмент.

Один из школьников под ником innovate_rye рассказал на Reddit, что искусственный интеллект прекрасно справляется с задачей предоставить развернутый ответ на простой вопрос.

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На биологии мы изучаем биотехнологии и нам дали задачу описать пять положительных и отрицательных сторон этой области. Я ввел запрос искусственному интеллекту типа: "Какие пять положительных и отрицательных вещей в биотехнологиях?", и он сгенерировал развернутый ответ, за который я получал пятерку,

– рассказал ученик.

Если бы программное обеспечение для обнаружения плагиата было способно обозначать подсказки, сделанные искусственным интеллектом, это, вероятно, не было бы проблемой. Но, несмотря на то, что, безусловно, существует философская дискуссия о том, можно ли считать любую работу, созданную искусственным интеллектом, оригинальной, программное обеспечение для проверки на плагиат технически считает ее такой – и неясно, смогут ли такие системы когда-нибудь решить эту задачу.

Новое поколение списывания

innovate_rye считает, что искусственный интеллект просто помогает ему сосредоточиться на том, что он считает важным.

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Я по-прежнему делаю домашнее задание по тем предметам, которые мне нужно изучить, чтобы сдать экзамен. Я просто использую ИИ, чтобы справиться с тем, что я не хочу делать или считаю бессмысленным,

– сказал innovate_rye в интервью Motherboard.

Как будет выглядеть будущее новой борьбы между учителями и учениками, мы узнаем уже скоро. В конце концов, похоже, это не будет сильно отличаться от того, как мы в свое время просили написать домой старшего брата, сестру или отца и они на это соглашались.