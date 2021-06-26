Операция "Ночной дозор": искусственный интеллект восстановил утраченные части картины Рембрандта

Полотно "Ночной дозор" написанное Рембрандтом в 1642 году, обрезали в 1715, чтобы втиснуть между дверными проемами ратуши, куда его перенесли из здания стрелкового общества. Так картина потеряла 60 сантиметров слева, 7 справа, 22 сверху и 12 снизу. Теперь, благодаря компьютерной реставрации, шедевр можно будет увидеть целиком, впервые за 300 лет.

Художественный музей Рейксмюсеум в Амстердаме, где сейчас выставлен "Ночной дозор", воспользовался услугами искусственного интеллекта. Для тренировки алгоритма были взяты два изображения картины: скан оригинала в высоком разрешении и цветная копия, сделанная до обрезки Герритом Люденсом.

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Восстановление картины

Компьютер восстановил картину Рембрандта ван Рейна пиксель за пикселем, повторив стиль автора.

Мы старались максимально приблизиться к тому, как могла выглядеть картина "Ночной дозор", без руки художника,

– говорит старший научный сотрудник музея Роберт Эрдман.

Сгенерированные ИИ куски полотна напечатали и прикрепили к краям оригинала, чтобы посетители музея могли впервые за 300 лет увидеть "Ночную стражу" такой, как ее задумал художник.

В итоге на картине появились:

два мужчины и один мальчик слева,

полностью нарисованный шлем справа,

четче стал виден убегающий мальчик.

Кроме того, изменилась общая композиция картины.

"Глядя на замысел композиции, внезапно становится ясно, как Рембрандт — почти как хореограф или режиссер — пытается захватить наш взгляд и направлять его через всю композицию, к центральной точке, которую занимает капитан с лейтенантом, — пояснил Пьетер Роэлофс, глава отдела живописи и скульптуры музея. – И движение, и динамика приобрели равное значение, и это помогает нам лучше понять оригинальную идею как художника, так и его картины."

Восстановленные части картины можно увидеть в течение трех месяцев на временной выставке в Рейксмюсеум или на сайте музея.