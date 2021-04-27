Если у вас нет времени на то, чтобы доиграть игру или она банально вам надоела, компания Sony придумала для вас оригинальное решение. В этой ситуации сможет помочь искусственный интеллект.

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Как работает алгоритм

Нейросеть следит за стилем игры конкретного человека и перенимает его. В дальнейшем обученная таким образом сеть сможет продолжить игру вместо вас и даже завершить ее.

В то же время технология Sony предполагает делать отметки о прохождении различных этапов игры искусственным интеллектом. Впоследствии человек может пройти именно эти этапы для получения, например, особых бонусов, которые будут доступны только при прохождении игры живым игроком, а не ботом.

Технология имеет особенно хорошие перспективы для любителей онлайновых компьютерных игр. Такие игры часто предусматривают различные рутинные действия, прокачка, сбор ресурсов. Все это компания предлагает переложить на искусственный интеллект.

Вместе с тем разработка может и нести определенные угрозы. Ведь ее могут использовать и недобросовестные игроки. Переводя работу на машину, которая имеет быстрее реакции и заранее спланированные алгоритмы действий, они получат преимущество перед обычными игроками.