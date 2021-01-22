Федеральная торговая комиссия США постановила уничтожить разработанный компанией Paravision искусственный интеллект, способный распознавать лица людей на фотографиях. Расследование NBC News в 2019 году показало, что для его обучения использовались снимки людей, которые не давали на это согласия.

Компания Paravision через приложение для хранения изображений Ever незаметно для пользователей загружала их личные фотографии для обучения алгоритмов распознавания лиц. Технология затем была продана правоохранительным органам и вооруженным силам США, пишет издание OneZero.

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Какими будут последствия

В решении Федеральной Торговой Комиссии, опубликованном 11 января, Paravision обязывают удалить все тайно полученные фотографии пользователей, а также любые алгоритмы, созданные с использованием этих данных. По данным СМИ, искусственный интеллект является критически важным для будущего компании Paravision, поскольку та выиграла контракт ВВС на поставку технологии распознавания лиц.

Данные являются главной составляющей построения функциональных алгоритмов искусственного интеллекта. Многие технологические компаний собирают огромное количество данных для разработки собственного ИИ, но далеко не все из них делают это честным способом.

Решение Федеральной Торговой Комиссии США может стать предупреждением для больших компаний. Например, Facebook и Google ранее также подозревались в незаконном сборе информации о пользователях. Если выяснится, что они обманом получали данные, то все разработанные ими методы технологии искусственного интеллекта могут уничтожить.