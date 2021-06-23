Искусственный интеллект придумал оригинальную концепцию видеоигры

Нейросеть GPT-3 привлекла внимание публики своим умением вводить в заблуждение, выдавая созданные ею статьи, стихи и рассказы за созданные человеком. Теперь же она пошла еще дальше и создала мобильную игру.

Новая игра под названием Candy Shop Slaughter уже на этапе концепции заслужила высокие оценки игроков. Проект разрабатывает американское маркетинговое агентство Fractl.

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Что предлагает игра

Идею игры и персонажей придумала нейросеть GPT-3, которую создала команда некоммерческой организации Open AI. GPT-3 специализируется на создании текстов, которые можно принять за человеческие. Именно ей принадлежит идея главного героя, персонажа по имени Фредди Скитл, его лучшего друга Теда, боссов-противников и помощников для вымышленной Candy Shop Slaughter.

Год или два назад мы получили доступ к GPT-2, технологии компании Open AI, а затем и к GPT-3. Мы начали дурачиться с ней. Кристен [Тински, соучредитель] даже создала онлайн-блог с массой контента, который генерировал ИИ. У нас было много разных идей, и мы решили начать с видеоигры...

– рассказал Джо Меркурио, глава стратегического развития Fractl.

В режиме истории игроки получают и теряют очки опыта за совершение добрых и эгоистических поступков, соответственно. По мере прохождения они открывают новых персонажей с уникальными характеристиками, которые могут помочь в битве с боссами.

В аркадном режиме Candy Shop Slaughter является классическим 3D-файтером, где вместо крови – конфеты и леденцы.

Игроки могут сгенерировать персонажа с нуля, открыть для него новые костюмы и оружие.

Боссы бросаются пирогами, превращаются в огромных медовых монстров или насылают на героя мармеладных червей.

Впечатления первых игроков

Разработчики провели опрос среди 1000 геймеров, чтобы узнать, согласны ли они играть в такую ​​игру, насколько оригинальными они считают различные ее аспекты и готовы ли за нее платить.