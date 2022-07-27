Искусственный интеллект помог посадить американца, а теперь тот подает в суд, заявляя об ошибке

65-летний житель Чикаго Майкл Уильямс вышел из тюрьмы, отсидев год за решеткой. Теперь он подал иск против города, утверждая, что следствие "слепо доверилось" ненадежному искусственному интеллекту, закрыв глаза на все остальное.

Американская полиция не единственная, кто пользуется помощью алгоритмов в своей работе. Недавно китайских судей обязали консультироваться с искусственным интеллектом перед принятием решений.

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Мошенник или несправедливо осужденный

Программа ShotSpotter разработана для определения направления выстрела. Она привела к аресту Майкла Уильямса "безо всяких доказательств", сообщает издание Associated Press. Теперь бывший подозреваемый вместе с правозащитной группой MacArthur Project утверждает, что офицеры "слепо верили" в "ненадежную" технологию и необоснованно задержали его, прекратив искать и исследовать другие версии происшествия. Беда в том, что следствие длилось целый год, который он провел в тюрьме.

Судя по расплывчатому описанию, ShotSpotter работает следующим образом: полиция размещает специальные датчики звука в разных местах, где повышен риск совершения преступлений, те круглосуточно слушают пространство и моментально сообщают полицию о стрельбе. По скорости реагирования разработка значительно превосходит обычное ожидание телефонного звонка от очевидцев.

Сама компания заявляет, что ее разработка имеет точность 97 процентов, а результаты ее работы были приняты судами в более чем 200 делах и пережили десятки проверок. Она полагается на искусственный интеллект при анализе каждого случая, чтобы распознать и классифицировать 14 миллионов звуков в своей базе данных как выстрелы или что-то другое.

Однако расследование AP выявило ряд недостатков в использовании ShotSpotter. Издание утверждает, что система может пропустить живую стрельбу прямо под своими микрофонами или неправильно классифицировать звуки фейерверков или машин, чьи выхлопные трубы издают схожие звуки. В прошлом году наблюдательное агентство Чикаго пришло к выводу, что только в 9 процентах уведомлений, издаваемых программой, были найдены фактические доказательства преступления, связанного с оружием.

Майкла Уильямса обвинили в убийстве 25-летнего Сафариана Геринга. В 2020 году он якобы застрелил жертву прямо в автомобиле. Отбыв в тюрьме год, мужчина вышел на свободу, поскольку прокуроры заявили, что у них недостаточно доказательств для продолжения дела. Не смогли установить ни мотива, по которому Уильямс мог бы стрелять в свою жертву, ни свидетелей, ни оружия или других вещественных доказательств. Вместе с тем полиция проигнорировала сообщение, что кто-то ранее уже стрелял в Геринга на автобусной остановке, а компания-разработчик ShotSpotter в инструкции к ее использованию отмечает, что программу следует использовать только "для начальных целей расследования".

За время, проведенное в тюрьме, пока следователи искали доказательства, 65-летний Майкл Уильямс потерял работу, начал страдать тремором, пережил душевные страдания, вынужден был самостоятельно платить судебные счета и намекает на то, что окружающие теперь стесняются даже пожать ему руку. Теперь он требует компенсации за причиненный ущерб.

Несмотря на то, что сейчас я, так сказать, свободен, не думаю, что когда-нибудь освобожусь от мысли о том, что они оказали, и о влиянии, которое сейчас на меня оказывается, как пожатие моей руки. Я постоянно возвращаюсь к мысли о нахождении в том месте. Я просто не могу успокоиться,

– говорит Уильямс.

Если иск будет выигран, Чикаго, возможно, придется прекратить всю деятельность ShotSpotter. В прошлом году город продлил контракт с технологической компанией на 33 миллиона долларов.