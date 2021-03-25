Джанель Шейн, ученый-исследователь и специалист по обучению нейронных сетей, попыталась научить искусственный интеллект имитировать признание в любви. Проще говоря, дала задание генерировать комплименты, которые можно сказать объекту ухаживания. Результат оказался обескураживающим.

В эксперименте приняли участие нейросети на GPT-3, последний и наиболее совершенной платформе обработки естественного языка. Информацию они получали из сообщений в соцсетях, отыскивая подходящие по смыслу фразы.

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Комплименты от нейросетей

DaVinci:

У тебя самые красивые клыки, которые я когда-либо видел.

Я тебя люблю. Меня не волнует, если ты собачка в плаще.

У тебя красивое лицо. Могу ли я нарисовать его на освежителе воздуха? Я хочу, чтобы твой запах всегда был со мной.

Знаешь, что мне в тебе нравится? Твои ... длинные ... ноги ...

Вы были бы похожи на Иисуса, если бы он был дворецким в российском особняке.

Curie:

Я как мороженое ... Можешь подержать меня в морозилке время, а потом я растаю!

Привет, меня зовут Джон Смит. Ты посидишь на моей хлебнице, пока я готовлю, или здесь есть какое-то ограничение скорости?

Мое имя это сложная комбинация 45 градусов поступательного движения, 25 градусов сноса влево, 75 градусов восходящего ускорения и бесконечности, и это точка, в которой моя любовь к тебе закончится.

Babbage:

Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя до грани смерти и болезней, легионы земли радуются. Горе мира!

Если вы увидите людей с короткими волосами, попросите их одолжить их вам на пять минут!

Вы что-нибудь украли сегодня?

Как видим, нейросети еще нескоро заменят людей. По крайней мере не во всем.