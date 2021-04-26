Шейн Геро уверен, что киты таким образом обмениваются информацией, и поставил себе задачу попытаться понять о чем именно они разговаривают. Исследователь надеется с помощью технологий ИИ сопоставить звуки китов с их поведением.

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Как происходит работа

Нам известно, что даже у самых умных животных, кроме человека, отсутствует система общения, которую можно было бы назвать языком. Но могут ли киты стать исключением?

У кашалотов самый большой мозг в животном мире – в шесть раз больше, чем человеческий. Известно, что они живут группами из сотен или тысяч особей, которые идентифицируют себя с помощью различных кодов щелчков. В некотором смысле эти кланы говорят на разных диалектах. Морские млекопитающие изучают свои коды так же, как люди изучают язык, бормоча щелчки в подростковом возрасте, пока не усвоят репертуар своей семьи.

Ученый Шейн Геро собрал команду специалистов в области лингвистики, робототехники и машинного обучения. Проект получил название CETI (инициатива перевода китообразных). Для исследований он будет опираться на достижения в области искусственного интеллекта.

Сейчас работают над созданием специализированных видео- и аудиозаписных устройств, которые будут фиксировать миллионы сообщений китов для их дальнейшего анализа. Исследователи надеются раскрыть основную архитектуру китовой языка, выяснить ее базовые единицы, узнать, существует ли грамматика, синтаксис или что-то вроде слов и предложений.

Эксперты будут отслеживать поведение китов, когда они щелкают или слушают щелчок, используя для анализа аналогичную технологию машинного обучения, которая помогает голосовым помощникам Alexa и Siri реагировать на команды людей.