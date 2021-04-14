Впервые следы другой картины обнаружили в 2018 году с помощью рентгеновского анализа. По мнению искусствоведов, это картина друга Пикассо Сантьяго Русиньоля, на которой изображен парк в окрестностях Барселоны. Судя по всему, Пикассо воспользовался очертаниями холмов для контура спины женщины.

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Что показал анализ

Рентгеновские снимки обнаружили общие очертания картины, но не ее детали. В цвете полотно удалось восстановить с помощью искусственного интеллекта.

Команда Oxia Palus использовала комбинацию спектроскопической визуализации, технологий AI и 3D-печати для воспроизведения видимого ландшафта. Затем исследователи использовали трехмерную карту высот для нанесения краски на холст в манере Русиньоля.



Картина, которую обнаружили под работой Пикассо / Фото TNW

Oxia Palus уже выставила на продажу около 100 восстановленных полотен разных художников. Трудно сказать, насколько точно воссозданная картина соответствует оригиналу, однако команда все же надеется, что разработанная ими технология будет полезной искусствоведам.