В свете последних событий на американской политической арене новая разработка Стэнфордского университета может стать крайне востребованной, в то же время вызывая жаркие обсуждения относительно своей этичности. Ученые научили искусственный интеллект распознавать политические взгляды людей, используя для этого любые их фотографии.

За основу была взята предварительная разработка ИИ для распознавания сексуальных предпочтений людей по их фото. Как говорят авторы алгоритма, у любой группы людей, которая занимается одним делом, неизбежно проявляется нечто вроде "профессиональной деформации", пишет Scientific Reports.

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Как работает алгоритм

Такими характерными чертами могут быть жесты, позы, мимика, реакция на некоторые слова и события, другие мелкие детали, которые в большинстве случаев остаются незамеченными. Но не для искусственного интеллекта.

Ученые признают, что сами точно не знают, какие именно детали на снимках анализирует их разработка. Дело в том, что искусственный интеллект обучали на фото реальных людей из социальных сетей, из тех учетных записей, где указана политическая принадлежность их владельцев.

Система сравнила тысячи снимков консерваторов и либералов, нашла в них общие черты, сформировала критерии оценки, после чего стала угадывать политические взгляды неизвестных людей.

Точность распознавания достигла удивительных 73 процентов в целом и 71 процент во время сравнения похожих внешне персон.