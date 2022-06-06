Искусственный интеллект определил политические предпочтения человека по снимку его мозга

Исследование ученых из Университета Огайо в США, опубликованное в журнале PNAS Nexus, рассказало о нейросети, способной определять политические взгляды людей по снимку их мозга. Результаты поразили даже самих учёных.

Этот эксперимент сегодня является крупнейшим исследованием, в котором используется магнитно-резонансная томография мозга для изучения политической принадлежности. В нем приняли участие 174 взрослых здоровых человека.

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Подробности

Сначала участников попросили заполнить анкету о своих политических предпочтениях по шестибалльной шкале – от "очень либеральных взглядов" до "очень консервативных".

Затем внутри томографа людям было предложено пройти восемь несложных тестов.

Все задачи не были созданы для выявления политических взглядов, а лишь для определения когнитивных возможностей и особенностей поведения.

Одним из них был тест на эмпатию, другим – задача с вознаграждением, в которой участники могли выиграть или проиграть деньги в зависимости от того, как быстро они нажали кнопку.

Затем снимки отдали для анализа искусственному интеллекту.

Нейросеть точно определила политические предпочтения участников исследования после каждой из задач отдельно и по итогам всех вместе. Некоторые задачи показали очень сильную связь.

Люди с высшей эмпатией проявляли умеренные политические взгляды. А те, кто быстрее нажимал на кнопку — крайние (и либеральные, и консервативные).

Даже когда участников просили лежать тихо и ни о чем конкретном не думать, полученные сканы показали связь с политическими идеями. Наиболее тесно с политической принадлежностью связана активация определенных областей мозга: миндалевидного тела, нижней лобной извилины и гиппокампа.

Можем ли мы понять политическое поведение, глядя только на мозг? Ответ: довольно громкое "ДА". Результаты показывают, что биологические и неврологические корни политического поведения уходят гораздо глубже, чем мы думали раньше. Мы не знаем, меняется ли мозговая структура из-за идеологии, которую выбирают люди, или же идеология людей вызвана найденными нами сигнатурами. Это также может быть сочетание того и другого,

– говорит Скайлер Кранмер, профессор политологии.

Исследование финансировалось Национальным научным фондом и Национальными институтами здоровья.