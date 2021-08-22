Искусственный интеллект научился выявлять курганы пралюдей

Древние люди оставили после себя достаточно много сооружений от курганов до мусорных насыпей. Но проблема заключается в том, что эти сооружения образовались так давно, что их очень трудно обнаружить. Здесь на помощь приходит аэрофотосъемка. Но здесь тоже есть проблема – людям будет тяжело внимательно пересмотреть десятки тысяч фотографий.

Но если объединить аэрофотосъемку с искусственным интеллектом, то все может наладиться. Именно так и сделали американские ученые. Они "накормили" нейросеть изображениями известных мусорных раковинных насыпей. Искусственный интеллект научился их выявлять и тогда начал обрабатывать фотографии других участков. Теперь у ученых вместо нескольких десятков неолитических структур появилось более 100 новых археологических памятников только в одном штате.

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Количество выявленных кольцевых структур до начала работы нейросети / Фото Journal of Archaeological Science

Загадочные кольцевые структуры Америки

Кольцевые раковинные насыпи – это места возле водоемов, где в древности жили люди. Насыпь, вероятно, образовывается из отходов. Как понятно из названия, в основном они состоят из ракушек съедобных моллюсков. Но там встречаются кости и зубы других животных.

Ученые точно не знают, как и для чего именно строились такие насыпи. Существует множество теорий этого:

Вероятно, что они образовывались вокруг круглых поселений, из которых люди просто выбрасывали мусор.

Не исключен вариант того, что насыпи создавались специально, чтобы отпугивать злых духов.

Возможен вариант, что насыпи – это своеобразные обсерватории.

Также может оказаться, что кольцевые насыпи – это нечто вроде "игровых арен".

Не исключен вариант, что это были специально построенные центры обмена товаров.

Вариантов много, но чтобы определить один правильный – нужно исследовать как можно больше таких структур. А для этого нужно их найти. И здесь поможет нейросеть.

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Результаты работы искусственного интеллекта / Фото Journal of Archaeological Science

Нейросеть в деле

Ученые использовали не только фотографии со спутников и самолетов, но и информацию с лидара. Данные прорабатывалась на компьютере со следующими характеристиками:

Графический процессор NVIDIA Quadro p4000.

Процессор Intel® Core ™ i7-7700 K @ 4,20 ГГц.

4 ядра, 8 логических процессоров.

64 гигабайта оперативной памяти.

Данные касались только трех округов штата Южная Каролина:

Округ Бофорт (2 390 квадратных километров).

Округ Чарлстон (3 517 квадратных километров).

Округ Джорджтаун (805 квадратных километров).

Нейросеть проанализировала полученные изображения и выдала результат: в округах Бофорт и Чарлстон существует 2 035 кольцевых структур и 3 254 кургана. Научная команда вручную проверила эти данные, чтобы уберечься от ложных срабатываний

Оказалось, что нейросеть часто реагировала на современные кольцевые структуры и природные объекты. Поэтому после проверки реальное количество археологических памятников снизилось до 120 кольцевых структур и 287 курганов.

Поэтому для округа Джорджтаун ученые изменили настройки, чтобы уменьшить количество ложных реакций нейросети. Поэтому количество срабатываний уменьшилась: искусственный интеллект обнаружил 63 кольцевых структуры и 93 кургана.

После ручной проверки оказалось, что количество находок снизилось до 5 кольцевых структур и 25 курганов.

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Выводы

Система новая и показывает многочисленные ложные срабатывания. Тогда ученым нужно вручную проверять данные.

Но это все равно лучше, чем самостоятельно проверять тысячи фотографий. Нейросеть на службе археологии демонстрирует огромный потенциал.