Но если объединить аэрофотосъемку с искусственным интеллектом, то все может наладиться. Именно так и сделали американские ученые. Они "накормили" нейросеть изображениями известных мусорных раковинных насыпей. Искусственный интеллект научился их выявлять и тогда начал обрабатывать фотографии других участков. Теперь у ученых вместо нескольких десятков неолитических структур появилось более 100 новых археологических памятников только в одном штате.
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Количество выявленных кольцевых структур до начала работы нейросети / Фото Journal of Archaeological Science
Загадочные кольцевые структуры Америки
Кольцевые раковинные насыпи – это места возле водоемов, где в древности жили люди. Насыпь, вероятно, образовывается из отходов. Как понятно из названия, в основном они состоят из ракушек съедобных моллюсков. Но там встречаются кости и зубы других животных.
Ученые точно не знают, как и для чего именно строились такие насыпи. Существует множество теорий этого:
- Вероятно, что они образовывались вокруг круглых поселений, из которых люди просто выбрасывали мусор.
- Не исключен вариант того, что насыпи создавались специально, чтобы отпугивать злых духов.
- Возможен вариант, что насыпи – это своеобразные обсерватории.
- Также может оказаться, что кольцевые насыпи – это нечто вроде "игровых арен".
- Не исключен вариант, что это были специально построенные центры обмена товаров.
Вариантов много, но чтобы определить один правильный – нужно исследовать как можно больше таких структур. А для этого нужно их найти. И здесь поможет нейросеть.
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Результаты работы искусственного интеллекта / Фото Journal of Archaeological Science
Нейросеть в деле
Ученые использовали не только фотографии со спутников и самолетов, но и информацию с лидара. Данные прорабатывалась на компьютере со следующими характеристиками:
- Графический процессор NVIDIA Quadro p4000.
- Процессор Intel® Core ™ i7-7700 K @ 4,20 ГГц.
- 4 ядра, 8 логических процессоров.
- 64 гигабайта оперативной памяти.
Данные касались только трех округов штата Южная Каролина:
- Округ Бофорт (2 390 квадратных километров).
- Округ Чарлстон (3 517 квадратных километров).
- Округ Джорджтаун (805 квадратных километров).
Нейросеть проанализировала полученные изображения и выдала результат: в округах Бофорт и Чарлстон существует 2 035 кольцевых структур и 3 254 кургана. Научная команда вручную проверила эти данные, чтобы уберечься от ложных срабатываний
Оказалось, что нейросеть часто реагировала на современные кольцевые структуры и природные объекты. Поэтому после проверки реальное количество археологических памятников снизилось до 120 кольцевых структур и 287 курганов.
Поэтому для округа Джорджтаун ученые изменили настройки, чтобы уменьшить количество ложных реакций нейросети. Поэтому количество срабатываний уменьшилась: искусственный интеллект обнаружил 63 кольцевых структуры и 93 кургана.
После ручной проверки оказалось, что количество находок снизилось до 5 кольцевых структур и 25 курганов.
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Выводы
Система новая и показывает многочисленные ложные срабатывания. Тогда ученым нужно вручную проверять данные.
Но это все равно лучше, чем самостоятельно проверять тысячи фотографий. Нейросеть на службе археологии демонстрирует огромный потенциал.