Искусственный интеллект научился определять возраст человека и сколько ему осталось жить

С помощью машинного обучения программу научили определять, сколько лет человеку и сколько ему осталось жить. Для этого требуется только сканирование сетчатки глаза.

Научная статья была опубликована командой ученых из Китая и Австралии в British Journal of Ophthalmology. Они утверждают: алгоритм настолько точен, что угадал возраст почти 47 тысяч человек с точностью до трех с половиной лет.

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Как это работает

Судя по всему, исследования проводились с людьми среднего и пожилого возраста .

. Спустя более десяти лет после того, как их сетчатки были отсканированы, 1 871 человек умер.

В этом списке оказались в основном те, у кого, по мнению нейросети, сетчатка выглядела старше их фактического возраста.

Например, если алгоритм предполагал, что сетчатка человека на год старше его фактического возраста, риск смерти по какой-либо причине в последующие 11 лет рос на 2 процента.

Выводы вытекают только из фактических наблюдений. Это означает, что ученые не знают, что биологически обеспечивает эту взаимосвязь.

Результаты увеличивают количество доказательств того, что сетчатка очень чувствительна к возрастным изменениям. Поскольку ткань содержит как кровеносные сосуды, так и нервы, она может дать важную информацию о здоровье сосудов и мозге человека. Предыдущие исследования, например, показали, что фотографии сетчатки могут предусмотреть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, развитие заболеваний почек и других признаков старения.

Значительная связь между возрастными изменениями сетчатки и смертностью вместе с доказательствами связи между глазом и мозгом подтверждает, что сетчатка является "окном" неврологических заболеваний,

– отмечают авторы.

Сетчатку можно легко отсканировать менее чем за 5 минут. Если ученые смогут узнать больше о том, как этот слой глаза связан с другими частями тела, врачи получат в руки новый полезный инструмент.