Корейский институт гражданского строительства и строительных технологий (KICT) объявил о разработке "автоматической системы обнаружения выбоин". Эта система использует алгоритмы искусственного интеллекта для обнаружения выбоин и трещин в реальном времени. Она новаторская тем, что благодаря использованию на большом количестве автомобилей точность обнаружения возрастает. Ведь, если одна "машина" не обнаружила повреждения дорожного полотна из-за ограниченной видимости, то это сделает другая машина, например, на следующий день.

Интересно История QWERTY и первый ноутбук с украинской раскладкой



Изображения с метками повреждений, которые обнаружил искусственный разум / Фото Electronics

Подробнее об исследованиях корейских ученых

Система предназначена для установки на лобовое стекло транспортного средства. Эта технология может использоваться даже на мобильных телефонах.

Данные могут быть переданы, например, в местные органы власти. Соответственно, властям легче локализовать проблемный участок дороги без применения специальных служб.

Также существует проблема выявления выбоин на основе изображений, ведь даже в одном и том же месте фотографии могут отличаться в зависимости от уровня освещенности, погоды и других "переменных". Чтобы решить эту проблему, была разработана новая модель нейросети для предварительной обработки изображений. Ее объединили с моделью семантической сегментации, чтобы увеличить точность обнаружения повреждений дорожного полотна в зависимости от его яркости.

Технология состоит из мобильного приложения и облачного хранилища. Приложение передает данные в хранилище, а оттуда изображение и геолокация попадают на карту. Таким образом органы власти могут получать информацию о выбоинах в режиме реального времени. Более того, они видят, какого именно типа повреждение дороги присутствует.

Сейчас технология тестируется несколькими городами в Южной Корее. Вполне вероятно, что она получит широкое распространение.

Не можете выбрать технику, нужен осмотр или распаковка? Посетите страницу ASUS. Это пионер украиноязычного Facebook, созданный в далеком 2009 году. Здесь вы найдете сотни видео о технике, а также презентации новых ноутбуков в онлайн-формате.