На пути коммерческих термоядерных реакторов лежит много нерешенных проблем, хотя первый реактор с положительным выходом энергии обещает начать работу уже через три года (проект ITER).

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Как искусственный интеллект научили управлять плазмой

Исследователи из компании DeepMind (купленная компанией Alphabet в 2014 году) вместе с учеными из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) смогли научить искусственный интеллект управлять плазмой внутри настоящего термоядерного реактора.

Интересный факт! Ранее компания DeepMind достигла впечатляющих успехов в создании платформ способных к обучению, обучив их программированию, игре в шахматы, го и StarCraft II, а также решив полувековую проблему в биологии – научив ИИ предусматривать пространственные формы белков.

Новой задачей для ИИ DeepMind явилось задание управления формой плазмы в термоядерном реакторе типа токамак. И он ее решил.

Как все происходит

В современных токамаках и на экспериментальном швейцарском токамаке TCV в центре EPFL (токамак переменной конфигурации) параметры магнитного поля вокруг рабочей камеры реактора задают несколько программируемых контроллеров.

Контроллеры управляют электромагнитами, поле которых удерживает плазменный шнур температурой от десятков до сотни и более миллионов градусов Цельсия от касания внутренних стенок рабочей камеры. Таким образом, стенки реактора защищаются от разрушения, а плазма становится более стабильной.

В швейцарском токамаке отдельные контроллеры задавали поток плазмы, ее профиль, а также вертикальное и горизонтальное положение потока. Работа DeepMind и швейцарских ученых свелась к разработке единого контроллера, способного к обучению и управляемому нейросетью.

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Сначала нейросети показали реакции плазмы на серию комбинаций рабочих параметров электромагнитов, затем научили управлять плазмой на программном симуляторе. После этого нейросеть через единый контроллер подключили к реактору. Искусственный интеллект, как показала практика, смог самостоятельно удерживать плазменный жгут в заданных конфигурациях.