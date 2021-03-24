Программа ACE Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) успешно прошла очередной этап испытаний. В ее рамках два самолета с искусственным интеллектом провели виртуальный воздушный бой с третьим ИИ на таком же истребителе.

Также успешно прошли испытания боя на дистанциях вне прямой видимости и были проверены алгоритмы применения вооружения. До конца года ИИ проверят на учебных самолетах в воздушном бою.

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Что известно об испытаниях

В августе прошлого года по программе DARPA ACE искусственный интеллект тестировали в виртуальных сражениях один на один с таким же ИИ и даже с живым оператором. Технология оказалась проворнее живого человека и победила в виртуальном бою.

Новые испытания проверили работу ИИ в боевой группе из двух истребителей против одного и доказали эффективность алгоритмов. Технология также будет проверена битвой два на два, которая состоится позже. Вероятно, в будущем это позволит масштабировать работу для групп из большего числа самолетов.

Уже ведутся разговоры о переводе испытаний на настоящие полеты. Для этого ИИ будут встроены в системы управления чехословацких учебно-боевых самолетов L-39 "Альбатрос". Это тоже промежуточный этап испытаний к установке ИИ на настоящие боевые самолеты. И этот этап начнется до конца текущего года.

Интересно, что искусственный интеллект сегодня уже установлен на "Альбатросах". Но работает он путем взаимодействия с пилотом. Команды передаются на дисплей и пилот совершает маневр по этой подсказке. Таким образом изучают не только сам ИИ, но и также реакции пилота на работу в паре с нейронной сетью.