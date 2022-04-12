Искусственный интеллект научили точно предсказывать ураганы и штормы
Источник:Techxplore
Моделі глибокого навчання виявилися дуже ефективними для аналізу великих обсягів даних і точного прогнозування ураганів та штормів. Розробка є особливо корисною через глобальну зміну клімату.
Метеорологи умеют достаточно хорошо прогнозировать общие погодные тенденции на следующие два – три дня. Однако глобальное изменение климата привело к увеличению числа неожиданных и экстремальных погодных явлений, таких как грозы, град, наводнения и ураганы. Точное их прогнозирование хотя бы за несколько часов может помочь лучше подготовиться.
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Машина прогнозирует погоду
- Французские ученые разработали три нейросети, которые могут предсказывать штормы, ураганы и другие экстремальные погодные явления за шесть часов до наступления.
- Алгоритмы обучали с помощью метеорологических карт.
- Три сети были обучены на наборе данных, содержащем 20 352 изображение высокого разрешения, сделанные с использованием радиолокационной технологии для территории Франции в 2017-2018 годах.
- Ученые оценили производительность всех трех моделей в серии тестов, сравнив точность прогнозов.
- Они обнаружили, что, хотя все три модели работают хорошо, одна из них оказалась суперточной.
Лучше всего с задачей справилась модель машинного обучения U-Net. Она умеет сегментировать огромные виртуальные карты, чтобы их потом анализировать и составлять прогнозы, выявляя закономерности в колоссальном массиве данных. Эта система практически со 100% точностью создавала конфигурацию "пятна непогоды" на карте и предусматривала интенсивность осадков.
Исследователи уверены, что их вариант архитектуры U-Net в будущем не только поможет властям вовремя подготовиться к катаклизмам, но и окажется востребованным у организаторов различных маштабных мероприятий на открытом воздухе.