Искусственный интеллект научили переводить язык жестов в текст

Японская корпорация SoftBank, которая обычно занимается телекоммуникациями, маркетингом и финансами, создала искусственный интеллект, призванный помочь более 300 тысячам жителей страны, у которых наблюдаются нарушения слуха.

Алгоритм еще дорабатывают, но его альфа-версию уже тестирует ограниченный круг пользователей. Он обещает преобразование языка жестов в текст на экране смартфона или ноутбука.

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Что известно

Первые сдвиги в работе над алгоритмом состоялись в 2017 году. Тогда в сотрудничестве с разработчиками из стартапа Abeja и Токийского университета компания создала алгоритм, который изучил более 50 тысяч видео с движениями рук, характерными для общения на языке жестов.

Известно, что сегодня программа распознает примерно 5000 слов, необходимых для повседневного разговора.

Время обработки, то есть от жеста до появления перевода, составляет всего секунду или меньше.

Судя по всему корпорация собирается со временем сделать свой продукт бесплатным и доступным всем желающим.

Сейчас разработчики работают над повышением точности системы, ведь, как и в случае с языком звуков, люди, которые пользуются жестами, говорят с разной скоростью, а также по-разному держат руки. Сейчас точность оценивается в 90 процентов, однако в случае необычной жестикуляции может упасть до 50 процентов. Для повышения эффективности и скорости распознавания, по мнению авторов, алгоритм должен научиться считывать более 100 вариаций одного жеста.

Как это работает

Систему ИИ интегрировали в некоторые популярные видеомесенджеры. Конкретные не уточняются, но вероятно, речь идет о Zoom или Skype. Во время разговора алгоритм преобразует произнесенные с помощью звуков слова одного говорящего, превращает их в текст и передает собеседнику с нарушениями слуха. В ответ он считывает жесты, также превращает их в слова и передает обратно.

В июле SoftBank привлек добровольцев к тестированию технологии. В ближайшее время систему ожидают передать в пользование компаниям, которые специализируются на поддержке людей с нарушениями слуха.