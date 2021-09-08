Искусственный интеллект научили переводить язык жестов в текст
Источник:Asia Nikkei
Японская корпорация SoftBank, которая обычно занимается телекоммуникациями, маркетингом и финансами, создала искусственный интеллект, призванный помочь более 300 тысячам жителей страны, у которых наблюдаются нарушения слуха.
Алгоритм еще дорабатывают, но его альфа-версию уже тестирует ограниченный круг пользователей. Он обещает преобразование языка жестов в текст на экране смартфона или ноутбука.
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Что известно
- Первые сдвиги в работе над алгоритмом состоялись в 2017 году. Тогда в сотрудничестве с разработчиками из стартапа Abeja и Токийского университета компания создала алгоритм, который изучил более 50 тысяч видео с движениями рук, характерными для общения на языке жестов.
- Известно, что сегодня программа распознает примерно 5000 слов, необходимых для повседневного разговора.
- Время обработки, то есть от жеста до появления перевода, составляет всего секунду или меньше.
- Судя по всему корпорация собирается со временем сделать свой продукт бесплатным и доступным всем желающим.
Сейчас разработчики работают над повышением точности системы, ведь, как и в случае с языком звуков, люди, которые пользуются жестами, говорят с разной скоростью, а также по-разному держат руки. Сейчас точность оценивается в 90 процентов, однако в случае необычной жестикуляции может упасть до 50 процентов. Для повышения эффективности и скорости распознавания, по мнению авторов, алгоритм должен научиться считывать более 100 вариаций одного жеста.
Как это работает
Систему ИИ интегрировали в некоторые популярные видеомесенджеры. Конкретные не уточняются, но вероятно, речь идет о Zoom или Skype. Во время разговора алгоритм преобразует произнесенные с помощью звуков слова одного говорящего, превращает их в текст и передает собеседнику с нарушениями слуха. В ответ он считывает жесты, также превращает их в слова и передает обратно.
В июле SoftBank привлек добровольцев к тестированию технологии. В ближайшее время систему ожидают передать в пользование компаниям, которые специализируются на поддержке людей с нарушениями слуха.