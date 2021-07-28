Команда Sylvester.ai не первый год занимается разработкой технологий, облегчающих заботу о здоровье воспитанников. Приложение Tably оценивает положение головы и ушей кота или кошки, прищуривание глаз, степень напряжения мордочки и даже состояние усов для оценки уровня стресса.
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Действительно ли приложение помогает определить состояние любимца
В 2019 году соответствующее исследование было опубликовано в журнале, рецензируемом Scientific Reports. Выяснилось, что "шкала гримас кота" – достаточно надежный инструмент для оценки болевых ощущений животного.
Наша программа помогает владельцам кошек выяснить, чувствует ли их питомец боль в данный момент. Мы смогли натренировать ИИ, используя серию изображений и алгоритмы машинного обучения,
– заявляет глава Sylvester.ai Міше Прист.
По словам доктора Лиз Руелл из ветеринарной клиники Wild Rose Cat Clinic, в которой тестировали и обучали программу, приложение может помочь набраться опыта молодым ветеринарам.
"Я люблю работать с кошками, всегда росла с котами. Для других коллег, новых выпускников, которые, возможно, не имеют такого опыта, будет очень сложно узнать – испытывает ли боль пациент?" – говорит Лиз.