Команда Sylvester.ai не первый год занимается разработкой технологий, облегчающих заботу о здоровье воспитанников. Приложение Tably оценивает положение головы и ушей кота или кошки, прищуривание глаз, степень напряжения мордочки и даже состояние усов для оценки уровня стресса.

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Действительно ли приложение помогает определить состояние любимца

В 2019 году соответствующее исследование было опубликовано в журнале, рецензируемом Scientific Reports. Выяснилось, что "шкала гримас кота" – достаточно надежный инструмент для оценки болевых ощущений животного.

Наша программа помогает владельцам кошек выяснить, чувствует ли их питомец боль в данный момент. Мы смогли натренировать ИИ, используя серию изображений и алгоритмы машинного обучения,

– заявляет глава Sylvester.ai Міше Прист.

По словам доктора Лиз Руелл из ветеринарной клиники Wild Rose Cat Clinic, в которой тестировали и обучали программу, приложение может помочь набраться опыта молодым ветеринарам.

"Я люблю работать с кошками, всегда росла с котами. Для других коллег, новых выпускников, которые, возможно, не имеют такого опыта, будет очень сложно узнать – испытывает ли боль пациент?" – говорит Лиз.

Как считает сотрудница британской благотворительной организации для животных RSPCA Элис Поттер, приложение, которое изучает "модели ощущений" с изображениями мордочек котов, может быть чрезвычайно полезным, но ветеринары советуют обращать внимание на все тело питомца, включая хвост, чтобы получить больше информации о его здоровье. Кроме того, стоит учитывать изменения поведения животного во время приема пищи, сна и так далее.