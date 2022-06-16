Искусственный интеллект нашел самое древнее свидетельство использования огня человеком

Исследователи из Израиля, Канады и США нашли доказательства использования огня древними людьми по крайней мере 800 000 лет назад. В этом им помог искусственный интеллект.

Привычные инструменты археологов позволяют определить применение огня вплоть до 200 тысяч лет назад. Для этого используют остатки пепла или изменение цвета инструментов и предметов обихода. Однако подобные следы и артефакты относительно недолговечны. Поэтому, чтобы заглянуть дальше в прошлое, ученые из института имени Вейнцмана в Реховоте использовали алгоритмы искусственного интеллекта.

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Результаты исследования

С помощью современных технологий раньше удавалось найти несколько мест, где огонь использовали около 500 тысяч лет назад. Однако в семидесятых годах на севере Израиля в карьере Еврон в Западной Галилее обнаружили инструменты и скелеты животных, которые могли свидетельствовать о приготовлении пищи здесь в более давний период.

Ни одна из находок при этом не имела визуальных признаков термической обработки.

За последние годы ученые, используя опыт AI и спектроскопии в археологии, натренировали искусственный интеллект, чтобы он мог анализировать химический состав материалов вплоть до молекулярных структур и определять, нагревались ли они в прошлом.

Используя эти разработки, исследователи проанализировали 26 кремневых инструментов. Результаты показали, что они нагревались до температуры, превышающей 600 градусов Цельсия.

Кроме того, было исследовано 87 костей животных. Оказалось, что даже бивень вымершего слона также претерпел структурные изменения в результате нагрева.

Самое интересное, что все эти артефакты подвергались термической обработке от 800 тысяч до миллиона лет назад. Таким образом, это древнейшее из известных сегодня свидетельств использования контролируемого огня человеком для приготовления пищи и обработки инструментов.



Фрагменты орудий, которые подвергали тепловой обработке более 800 тысяч лет назад / Фотографии Зейн Степка

Последствия

Предполагается, что контролируемое использование огня древними гоминидами насчитывает не менее 1,5 миллиона лет. Оно началось примерно в то время, когда Homo habilis начал превращаться в Homo erectus. Homo sapiens тогда еще не существовал как вид.

Это исследование может стать еще одним доказательством в пользу так называемой "кулинарной гипотезы", которая говорит, что именно освоение нашими предками контролируемого огня сыграло одну из важнейших ролей в эволюции homo sapiens — этот фактор помог расширить рацион и снизить риски для древних людей.