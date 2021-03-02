Нейросеть GPT-2 под контролем исследователей из Карлова университета в Праге написала свою первую пьесу. Она несколько странная, непристойная и порой теряет логику сюжета. Ее уже начали ставить в Чехии.

По мнению драматурга Давида Коштака искусственный интеллект создал нечто вроде футуристического "Маленького принца". В произведении "ИИ: когда робот пишет пьесу", как и в повести Сент-Экзюпери, рассказывается о странствиях персонажа, на этот раз робота, который отправляется в мир, чтобы узнать, что такое общество, человеческие эмоции и даже смерть.

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Что создала нейросеть

GPT-2 уже использовали для написания фейковых новостей, рассказов и стихов. Но для театра нейросеть еще не писала.

Для выполнения поставленной задачи в программу загрузили первую подсказку – две строки текста, в которых речь шла о человеческих эмоциях. На их основе ИИ должен был сгенерировать до 1000 слов нового текста. Результат оказался далек от Шекспира. Через несколько предложений нейросеть начинала отклоняться от первоначального сюжета или противоречила сама себе. Например, иногда она забывала, что главный герой – робот, а не человек. В одной из сцен разговор начинается с темы эвтаназии, но впоследствии персонажи начинают спорить на тему с сексуальным подтекстом.

Дело в том, говорят авторы, что на самом деле ИИ не понимает того, о чем он пишет – просто складывает слова одно за другим и постепенно объем бессмыслицы нарастает. Чтобы это предотвратить, ученые не давали GPT-2 написать сразу всю пьесу целиком. Они разбили ее на восемь сцен по пять минут, в каждой из которых было всего по одному диалогу. Иногда им приходилось вручную корректировать текст. Однако 90 процентов написанного осталось в оригинальном виде.

Финальный результат казался актерам излишне сложным для понимания, в частности, потому что ИИ не задал тип действия и эмоции, необходимые для драматической игры. Зрители же испытывали двойственные ощущения от шуток робота, главного героя.

Дебют пьесы на сцене состоялся 26 февраля.