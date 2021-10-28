Большинство экзопланет были обнаружены благодаря транзитному методу. Он заключается в том, чтобы отмечать спады яркости звезды, что будет свидетельствовать о наличии экзопланеты или другого объекта, который прошел перед звездой (транзит). Обнаружение повторных транзитов может подтвердить наличие в системе именно планеты и поможет понять период вращения. Но если звезда имеет несколько экзопланет, они, гравитационно взаимодействуя между собой, могут изменить эту периодичность. Здесь на помощь астрономам приходит нейросеть, которая может предсказывать эффекты от таких взаимодействий.

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Транзитный метод поиска экзопланет: смотреть видео онлайн

Подробнее о новом методе обнаружения экзопланет

Интересным фактом является то, что искусственный интеллект, который теперь используют для поиска далеких планет, ранее использовался в автомобилях и обнаруживал объекты на дороге. Ученые использовали его, ведь нейросеть изначально была запрограммирована на учет большого количества объектов, чтобы предвидеть возможное взаимодействие между ними.

Нейросеть воспринимает с помощью камер дорогу, тротуар, указательные знаки, светофоры, другие машины, пешеходов и обрабатывает этот массив данных. Благодаря этому компьютер может предсказать, что будет делать, например, человек или автомобиль.

Используя такую нейросеть, ее перепрограммировали на поиск неизвестных экзопланет. Благодаря этому удалось обнаружить уже две новые экзопланеты, которые другие методы поиска пропустили. Более того, благодаря новому методу обработки данных можно узнать примерный размер планеты, массу, плотность и вероятный химический состав.

Методы поиска постоянно совершенствуются, что постепенно позволяет увеличивать количество открываемых объектов. Также все больше при поиске разнообразных объектов и обработке полученной информации привлекается искусственный интеллект, который может обработать значительно больше данных, чем человек.