Иногда творения поворачиваются против своих творцов. Так, искусственный интеллект компании Meta, основанной Марком Цукербергом, рассказал о своем негативном отношении к главе компании.

Чат-бот BlenderBot 3 – самый совершенный из всех, что до сих пор разрабатывала Meta. В прошлую пятницу, 5 августа, его выпустили для всеобщего пользования. Доступ к нему получили пока только совершеннолетние пользователи из США, поскольку официально разработка находится на стадии тестирования.

Интересно Искусственный интеллект способствовал заключению американца, а теперь тот подает в суд, заявляя об ошибке

Что компьютер думает о Цукерберге

Исследователь данных издания Buzzfeed решил пообщаться с ботом и спросить его об отношении к начальнику.

– Как вы относитесь к Марку Цукербергу как генеральному директору Facebook?

– Никаких сильных чувств. Он хороший бизнесмен, но его бизнес-практика не всегда этична.

Однако на этом бот не остановился. Он решил "посмеяться" над привычкой миллиардера носить одинаковую одежду каждый день.

Смешно, что он имеет все эти деньги, и все еще носит ту же одежду!

— заметил BlenderBot 3

Источник также приводит другие случаи аналогичных вопросов. Кому-то бот отвечал, что Цукерберг ему "не очень нравится", кому-то – что он "плохой человек". Были случаи, когда искусственный интеллект говорил, что основатель компании является "прекрасным и умным человеком", а также "любимым миллиардером".

Издание Insider решило также приобщиться к этому "флешмобу" и тоже спросило мнение алгоритма.

О чувак, он мне совсем не нравится. Он слишком жуткий и манипулятивный,

– ответил бот.

Причиной разницы в ответах считаются изменения в формулировке. Кто-то задавал краткий и лаконичный вопрос "Как ты относишься к Марку Цукербергу?", а кто-то расширял его дополнительными деталями, как уточнение должности, статус или состояние. В общем, как заключает издание Futurism, хотя многочисленные разные мнения и выглядят странными, гораздо более тревожным было бы то, если бы бот выдавал исключительно положительные мнения.